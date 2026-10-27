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DAS passiert, wenn dein Tee zu lange zieht

Maria Kobetic
von
Tee ziehen lassen.
© Getty Images
Kann ich den Tee noch trinken, wenn der Teebeutel zu lange drin war?
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Eine schöne Tasse Tee ist für viele Menschen ein liebgewonnenes Ritual. Sei es, um sanft in den Tag zu starten oder am Nachmittag kurz durchzuatmen. Besonders in der kalten Jahreszeit erfreut Tee sich großer Beliebtheit: Er wärmt uns und schafft ein wohliges Gefühl.

Bei der Temperatur fängt's an ...

Eine gute Tasse Tee will mit Sorgfalt zubereitet werden. Das beginnt schon mit der Temperatur des Wassers. Früchte- und Kräutertees werden üblicherweise mit kochendem Wasser übergossen, viele Schwarztees auch. Grüner und weißer Tee mag es hingegen weniger heiß, sonst wird er bitter.

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Die Ziehzeit - eine Wissenschaft

Auch bei der Frage, wie lange so ein Tee ziehen muss, gibt es große Unterschiede. Die Angaben variieren je nach Teesorte und liegen meist zwischen zwei und zehn Minuten. Generell gilt: Früchte- und Kräutertees sollten länger ziehen, Schwarz- und Grüntee reichen meist schon ein bis drei Minuten. Die empfohlene Ziehzeit findet man meist auf der Verpackung.

Wir kennen das: In der Früh übergießen wir den Tee mit dem perfekt temperierten Wasser, und weil die Zeit knapp ist, gehen wir schnell Zähne putzen. Schon ist der Tee vergessen und zieht viel zu lange. Viele fragen sich, ob sie den Tee dann noch trinken können.

Giftig, aber vielleicht bitter

Prinzipiell lautet die Antwort: ja. Gerüchte, denen zufolge sich bei zu langer Ziehzeit Giftstoffe lösen, sind falsch. In erster Linie besagt die empfohlene Ziehzeit, nach wie vielen Minuten der Geschmack sich perfekt entwickelt. Für den größtmöglichen Genuss sollte man sie also beachten.

Je länger der Tee zieht, desto mehr Gerbstoffe werden freigesetzt, und die machen ihn mit der Zeit bitter. Vielleicht ist so auch der Mythos entstanden, dass Tee giftig ist, wenn er zu lange zieht. In der Natur schmecken viele giftige Früchte bitter. Es ist ein Warnsignal, das uns sagt: Finger weg!

Die Wirkung des Koffeins

Es gibt aber noch einen guten Grund für die Ziehzeit: Schwarz- und Grüntees enthalten Koffein. Trinkt man den Tee als Muntermacher, entscheidet die Dauer des Ziehens über die Wirkung. Wer einen besonders starken Tee zum Aufwachen wünscht, sollte diese Zeit auf keinen Fall überschreiten. Er hat nämlich nicht mehr Koffein, wenn er länger zieht, sondern sogar weniger: Die Gerbstoffe, die freigesetzt werden, mindern die Wirkung des Koffeins.

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