Thermomix setzt auf KI und spricht jetzt Arabisch

Jetzt kann das Küchengerät noch mehr: Das Rezeptportal Cookidoo hat einen neuen AI-Assistant und eine weitere Menüsprache erhalten.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Mit der Einführung des Thermomix TM7 von Vorwerk wurden viele Kund:innenwünsche erfüllt: Im Vergleich zu früheren Modellen ist das Gerät handlicher und lässt sich leicht verstauen, die Menüführung des Rezeptportals Cookidoo wurde einfacher und intuitiver und das Kochen ohne Anleitung unkompliziert. Jetzt gibt es Neuerungen, die sich viele Besitzer:innen schon lange gewünscht haben: KI-Funktionen erleichtern den Zugang zu Inspiration und eröffnen dank einer Rezeptübersetzung die Datenbanken anderer Länder.

Cookidoo goes KI

Der KI-gestützte Cookidoo Assistant vereinfacht die Rezeptsuche noch einmal und macht sie intuitiver. Ein schnelles Familienessen gesucht? Ein Rezept, um die Lebensmittel im Kühlschrank aufzubrauchen? Vegan und glutenfrei kochen? Die Suche nach Inspiration geht jetzt noch leichter.

Tapas aus Spanien, Tiramisu aus Italien

Jedes Land hat seine eigene Datenbank und bislang waren wir darauf beschränkt. Dank des Updates kann man jetzt jederzeit das Land wechseln. Sie wollen heute italienisch kochen? Kein Problem, ändern Sie einfach die Landeseinstellung und schon schlägt Ihnen Cookidoo Original-Rezepte aus Italien vor - und übersetzt sie auch gleich für Sie. Das perfekte Tiramisu nach authentischem Rezept: kein Problem!

Noch sind nicht alle Länder verfügbar, das Angebot wird aber kontinuierlich erweitert.

Authentische Gerichte und Arabisch als Menüsprache. © Vorwerk

Neue Menüsprache

Neu sind nicht nur die KI-Funktionen, der Thermomix spricht jetzt auch Arabisch und wird damit für viele Nutzer:innen zugänglicher. Die Spracheinstellung kann unabhängig vom Wohnort gewählt werden. Gemeinsam mit der neuen Sprache haben mehr als 100 authentische Rezepte aus Marokko, Algerien, Syrien, dem Libanon, Saudi-Arabien, dem Irak, Tunesien und Ägypten Einzug gehalten und sind via Cookidoo verfügbar.