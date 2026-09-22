25. Tag des Kaffees: Kaffee verbindet mehr denn je

Rund 86 Prozent der Menschen hierzulande greifen regelmäßig zur Tasse, im Schnitt werden 162 Liter pro Kopf und Jahr genossen. Am 1. Oktober feiert der Österreichische Kaffee- und Teeverband bereits zum 25. Mal den Tag des Kaffees – gemeinsam mit seinen Mitgliedsunternehmen, die heuer besonders viel zu erzählen haben.

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Kaffeegenuss soll leistbar bleiben: Kaffee und Tee gehören für einen Großteil der Bevölkerung zum Alltag – in Österreich mit besonderem kulturellem Stellenwert wie der Kaffeehauskultur. Dennoch unterliegen beide mit 20 Prozent dem höchsten Mehrwertsteuersatz, während die meisten Lebensmittel des täglichen Bedarfs nur mit 10 Prozent besteuert werden. Der Verband setzt sich weiterhin dafür ein, Kaffee und Tee auch steuerlich als Grundnahrungsmittel zu verankern.

“In einem Kaffeeland wie Österreich ist Kaffee längst ein Grundnahrungsmittel. Dass er beim höchsten Steuersatz liegt, passt nicht dazu. Wir sind mit unserer Initiative nicht durchgedrungen – aber wir bleiben dran.” Mag.a Tina Antonius, Geschäftsführerin des Österreichischen Kaffee- und Teeverbands

Der Konsum bleibt ungebrochen hoch – ein klares Zeichen, wie fest Kaffeegenuss im österreichischen Alltag verankert ist.

Ein Getränk, viele Rituale

Ob Espresso, Verlängerter oder Cold Brew: Die aktuellen Tchibo Kaffee-Fakten 2026 zeigen, wie unterschiedlich – und wie intensiv – die Generationen ihre Tasse genießen: 94,2 Prozent der Gen Z kaufen ihren Kaffee für unterwegs, 78,6 Prozent treffen sich damit im Kaffeehaus zu wichtigen Gesprächen. Ein Getränk, viele Rituale: Kaffee bleibt das, was Generationen verbindet.

“Der Tag des Kaffees ist seit Jahren ein Fixpunkt, der zeigt, wie viel Genuss, Qualität und Gemeinschaft in einer einzigen Tasse stecken können. Gemeinsam mit unseren Mitgliedern setzen wir uns dafür ein, dass das auch in Zukunft so bleibt.” Mag. Marcel Löffler, Präsident des Österreichischen Kaffee- und Teeverbands

Vielfalt aus der Branche

- café+co: Seit über 50 Jahren bringt café+co Kaffeegenuss ins Büro: handgeröstet in den eigenen Röstereien in Wien und Graz, serviert über kompakte Vollautomaten von Jura und La Cimbali – von der milden Sorte "Servus Johann" bis zum kräftigen "Ciao Gianni", auch in Bio- und Fairtrade-Qualität. Service, Wartung und Ersatzteile sind inklusive, und selbst der Kaffeesatz bekommt als Pflanzendünger ein zweites Leben.

- Costa Coffee: Costa Coffee vertraut auf die besten 5 % der weltweit produzierten Kaffeebohnen, schonend langsam geröstet und zu 100 % aus Rainforest-Alliance-zertifiziertem Anbau. In einer Blindverkostung von mehr als 250 unabhängigen Expert:innen wurde die Qualität 2026 erneut mit dem renommierten Superior Taste Award des International Taste Institute bestätigt.

- Caffè Vergnano: Caffè Vergnano 1882 zählt zu den ältesten Kaffeeröstereien Italiens und bringt mit der neuen At-Home Linie Riserva Torino traditionelle Röstkunst für Endkonsumenten nach Österreich – von der kräftigen Cremoso mit Noten von dunkler Schokolade bis zur milden, eleganten 100 % Arabica-Variante. Das bereits bekannte Gastronomie-Portfolio gibt es im November auf der Messe "Alles für den Gast" (Halle 5) zu verkosten".

- FAIRTRADE: Mit den Kaffee Wochen von 14. September bis 10. Oktober macht FAIRTRADE zusätzlich sichtbar, was hinter fairem Kaffee steckt: Beim Kauf von FAIRTRADE-Kaffee und Hochladen des Kassabons auf fairtrade.atwinken ein KlimaTicket, eine Bosch-Siebträgermaschine oder Kaffee-Genusspakete. Stabile Mindestpreise und Prämien sorgen dafür, dass Kaffeebäuerinnen und -bauern langfristig von ihrer Ernte profitieren und in klimafitte Anbaumethoden investieren können.

- Julius Meinl: 1862 in Wien gegründet, zählt Julius Meinl zu den ältesten Kaffeeröstereien der Welt und ist heute Marktführer in der heimischen Gastronomie. Das österreichische Familienunternehmen verbindet langjährige Kaffeeexpertise mit einem klaren Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit. So wird seit Anfang 2026 für die Röstereien in Wien und Vicenza zu 100 Prozent Responsibly Selected Coffee bezogen.

- JDE Peet’s: JDE Peet’s verbindet mit Marken wie Jacobs, L’OR, Tassimo und Senseo jahrzehntelange Kaffeeexpertise mit laufender Innovation – vom kräftigen Espresso über klassischen Filterkaffee bis zu kreativen kalten Kaffeespezialitäten, die vor allem bei jüngeren Generationen beliebt sind. JDE Peet's investiert weltweit in über 70 Projekte in Kaffeeanbauregionen, um die Lebensbedingungen von Kaffeefarmern zu verbessern.

Ob Espresso, Verlängerter oder Cold Brew – Kaffee gehört für viele Österreicher zum Alltag. Am 1. Oktober wird der 25. Tag des Kaffees gefeiert und die Vielfalt rund um das beliebte Heißgetränk in den Mittelpunkt gerückt. © Getty Images

- Tchibo: Mit Kaffee der Marken Tchibo, Eduscho, Cafissimo und Qbo bietet der Röstkaffeemarktführer für jeden Geschmack die passende Wahl. Dabei setzt Tchibo mit seinem Kaffeeprogramm direkt im Ursprung an – damit auch kommende Generationen hochwertigen Kaffee genießen können. Ganz neu aus dem Programm: Privat Kaffee Limited Edition Honduras. Rund um den Tag des Kaffees, vom 24.9. bis 7.10., gibt es Kaffee-Angebote in den Filialen, online und im Supermarktregal.

- Segafredo feiert den Tag des Kaffees am 1. Oktober mit einer exklusiven Verkostung des neuen, Bio- und Fairtrade-zertifizierten Barista Organico in 25 BILLA-Plus-Filialen österreichweit. Gleichzeitig markiert der 1. Oktober den Startschuss für die neue internationale Markenkampagne "Take Your Shot", mit der sich Segafredo bewusst an die nächste Generation von Kaffeetrinkerinnen und Kaffeetrinker richtet und die Marke zeitgemäß neu positioniert. Doch bei einem Tag bleibt es nicht: Als exklusiver Kaffeepartner der Viennale sowie Partner der Österreichischen Sporthilfe Gala steht Segafredo ein ereignisreicher Oktober bevor. Damit zelebriert die italienische Kaffeemarke den Tag des Kaffees weit über den 1. Oktober hinaus – mit neuen Produkten, einem neuen Markenauftritt und zahlreichen Kaffee-Momenten im Zeichen von "Take Your Shot".

- Nespresso würdigt am Tag des Kaffees die Menschen, die im Kaffeeanbau tätig sind, und treibt die Umstellung auf regenerative Landwirtschaft voran. Denn vom Anbau und der Auswahl der Kaffeekirschen bis zur Röstung trägt jeder Verarbeitungsschritt zur Qualität und dem einzigartigen Geschmackserlebnis bei. Bereits 85 % des Grünkaffees, der aus dem Nespresso Sustainable Quality Plan bezogen wird, stärkt mit regenerativen Maßnahmen, wie Agroforstwirtschaft, Bodengesundheit und Biodiversität.

- Lavazza präsentiert zum Tag des Kaffees die neue Caffè Crema Art Edition Infinito Die vierte Art Edition verbindet intensiven Caffè-Genuss mit kreativer Ausdruckskraft und setzt die langjährige Verbindung der italienischen Traditionsmarke zur Welt der Kunst fort. Die Limited Edition ist ab sofort als ganze Bohne im 1-kg-Format erhältlich und lädt dazu ein, die Welt der "Caffè Art" zu entdecken – einen Raum, in dem alltägliche Genussmomente auf Kreativität treffen. Mit der diesjährigen Art Edition Infinito setzt Lavazza seine kreative Reise fort. Inspiriert vom Gedanken der Unendlichkeit, greift das Verpackungsdesign das namensgebende Symbol in dynamischen Linien und fließenden Formen auf. So verbindet die Special Edition die kreative Handschrift der Marke mit einem charakterstarken Blend. Mit einer Intensität von 9 von 10 bietet die Caffè Crema Art Edition Infinito ein vollmundiges Geschmacks-erlebnis mit langanhaltendem Aroma. Noten von Kakao und Gewürzen treffen auf eine mittlere Röstung, die den charakterstarken Blend unterstreicht – ideal für alle, die ihren Caffè gerne intensiv genießen.

- Hornig: Seit 1912 steht J. Hornig für österreichische Kaffeetradition, hohe Qualitätsansprüche und zeitgemäßen Kaffeegenuss. Das Sortiment reicht von klassischen Röstungen über Kapseln bis hin zu Spezialitätenkaffees und Lösungen für Gastronomie und Unternehmen. Zum Tag des Kaffees feiert J. Hornig die Vielfalt des Kaffees mit –30 % auf Kaffee und rückt im Rahmen der aktuellen Kampagne einmal mehr das in den Mittelpunkt, worum es seit über 100 Jahren geht: richtig guten Kaffee.