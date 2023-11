× Oben Ohne bei Minus Graden - so heiß feierten unser Fans das Team in Estland

Platz 1 in der Gruppe F - Platz 1 beim Feiern. Auch unsere Fans sind schon EURO-reif: In Tallinn zog mancher vor Alaba und Co. nicht nur den Hut, sondern auch gleich das Hemd aus: Oben Ohne -Show bei Minus GradenÖSTERREICH war dabei.

„1, 2, 3: Oberkörper frei!“ Im Siegestaummel kannten einige der mitgereisten Fans in Tallinn keine Hemmungen mehr. Nach dem 2:0 durch Philipp Lienhart legte eine Handvoll euphorisierter und doch auch schon etwas illuminierter Fans in der nur spärlich gefüllten A Le Coq Arena einen waschechten Strip hin. Beherzt entledigte man sich der Jacken und Fan-Trikots und sang oben ohne weiter. Und das bei reschen Minus 2 Grad. Da bekam man schon beim Zusehen einen Kälteschock. ÖSTERREICH behielt da lieber Haube und Handschuhe an.

Über 550 heimische Fans hatten den Weg nach Tallinn gefunden. Gar keine so leichte Aufgabe: Direktflug gab es nicht. Estland wurde somit via Helsinki, Warschau oder Riga, eine Route die auch Ex-Team Kicker Heimo Pfeifenberger wählte, erobert. In den Pubs war rot-weiß-rot die Modefarbe: viele Esten wußten nämlich gar nicht, dass ihr Nationalteam überhaupt (noch) spielt. Die Fußballbegeisterung war ohnedies überschaubar: nur 4.488 Zuseher, bei einem Fassungsvermögen von 14.400. Die Catering-Mannschaft im eher heruntergekommenen Stadion war trotzdem sogar noch mehr überfordert als das estischen Team. Vor allem mit dem Bierkonsum der heimischen Fans. Schon zur Halbzeit war der Nachschub kritisch! Und der Weg zurück zu den Plätzen im dritten Rang für manche In Hochpromille-Bereich eine Herausforderung.

ÖSTERREICH-Reporter Thomas Zeidler-Künz war in Tallinn live dabei.

ÖSTERREICH-Reporter Zeidler Künz mit Heimo Pfeifenberger am Weg nach Tallinn.

„Auswärtssieg“, „Immer wieder Österreich“ und - in Anlehnung an ein erhofftes EM-Finale - sogar „Berlin! Berlin! Wir fahren nach Berlin!“ schallte es noch bis spätnachts durch die Innenstadt von Tallinn. Die Oberkörper blieben dabei Gottseidank bedeckt!