2:0 - Österreich stürmt im Estland-Eisschrank an die Spitze

Zum Abschluss der Qualifikation für die EM-Endrunde 2024 jubelt Österreich über einen 2:0-Sieg gegen Estland. Konrad Laimer (26.) und Philipp Lienhart (39.) schossen die Truppe von Ralf Rangnick auf Platz 1 in Gruppe F.

Im Eisschrank von Tallinn legen die Österreicher einen Stotterstart hin - und haben gleich mal Riesenglück: Sinyavskiy kommt allein vorm leeren Tor von Alexander Schlager an den Ball, schießt aber weit drüber (5.). Im Gegensatz zum mühsam erkämpften 2:1 im Hinspiel sind Alaba, Baumgartner, Posch, Gregoritsch und Sabitzer wieder mit von der Partie. Da zeigt sich dann doch ein Klasse-Unterschied gegenüber der Nr. 118 der FIFA-Weltrangliste.

Die erste Halbchance für Österreich vergibt Wöber (9.), Solo-Spitze Gregoritsch scheitert an Arsenal-Ersatzgoalie Hein (19.).

26. Minute: 1:0 durch Konrad Laimer

Dann haben die Esten noch einmal die Möglichkeit, in Führung zu gehen - Lienhart spielt Vatsuk den Ball vor die Beine, der kommt nach einem Doppelpass noch einmal an den Ball und verfehlt (24.). Postwendend die Antwort der Österreicher: Baumgartner von links, herrlicher Pass zu Schlager. Der findet Laimer in der Mitte, der Bayern-Legionär stellt auf 1:0 (26.).

39. Minute: Alaba-Ecke, Lienhart stellt auf 2:0

Kurz vor der Pause jubeln die 600 mitgereisten Österreich-Fans neuerlich. Eckball von David Alaba - Lienhart steigt auf und köpfelt zum 2:0 ein (39.). Das erste Länderspieltor für den Freiburg-Legionär.

Zu Beginn der 2. Hälfte kommt Marko Arnautovic (111. Länderspiel-Einsatz!) für Torschütze Laimer und versucht, neue Akzente im Angriff zu setzten. Eine Topchance auf das 3:0 vernebelt Gregoritsch (53.).

In der 63. Minute verpasst "Joker" Kalajdzic gleich beim ersten Ballkontakt die Chance auf ein längst fälliges Tor. Die einzige echte Estland-Chance in Hälfte 2 vergibt Poom im Strafraum (76.).

Arnautovic windet sich am Boden - und spielt weiter

Dann die Arnautovic-Schrecksekunde: Peetson holt den Inter-Legionär brutal von den Beinen. "Arnie" windet sich am Rasen. Er wird minutenlang behandelt, kann aber weiter spielen. In der letzten Minute vergibt Lienhart noch die Chance auf den Doppelpack.

Mit dem souveränen 2:0 setzt sich Österreich vorerst an die Spitze von EM-Qualifikationsgruppe F. Und hofft auf einen Ausrutscher von Favorit Belgien im letzten Gruppenspiel am Sonntag. Gegner Aserbaidschan hat im Donnerstag-Parallelspiel beim 3:0 gegen Schweden bewiesen, dass so eine Sensation möglich ist. Als Gruppensieger würde Österreich bei der EM-Gruppenauslosung am 2. Dezember in Hamburg aus Top 1 oder 2 gezogen werden.

Estland - Österreich 0:2 (0:2). Tallinn, A. Le Coq Arena, 3.000, SR Dabanovic (MNE)

Tore: 0:1 (26.) Laimer, 0:2 (39.) Lienhart

Estland: Hein - Sinyavskiy, Paskotsi, Tamm, Mets, Vastsuk (71. Zenjov) - Vetkal, Poom (83. Peetson), Miller (71. Pikk) - Anier (60. Jürgens), Tunov (60. Shein).

Österreich: A. Schlager - Posch, Lienhart, Alaba, Wöber - Seiwald, X. Schlager (76. Seidl) - Baumgartner (63. Schmid), Laimer (46. Arnautovic), Sabitzer (90. Kainz) - Gregoritsch (63. Kalajdzic).