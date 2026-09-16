Das bedeutet das Ventilator-Symbol auf dem Backofen

Die Symbole und Funktionen des Backrohrs sind vielen ein Rätsel.

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Ober- und Unterhitze, Umluft, Heißluft und Grill: Bei den meisten modernen Backrohren gehören diese Funktionen zur Grundausstattung - und trotzdem stellen sie noch viele Hobbyköche vor unlösbare Rätsel. Denn die Deutung der Symbole auf dem Ofen sorgt für Verwirrung. Besonders der Ventilator wird gerne verwechselt und von den meisten genutzt, in der Hoffnung, die Umluft-Funktion zu starten, und erwischen stattdessen Heißluft. Denn die Symbole sehen sich täuschend ähnlich.

So schaut's wirklich aus

Wer mit Umluft backen möchte, muss genau schauen. Die richtige Wahl ist im Piktogramm der Blätter eines Ventilators. Je nach Hersteller können zwei oder drei Ventilatorblätter abgebildet sein.

Geeignet ist die Umluftfunktion, um die Luft im Rohr gleichmäßig zu verteilen. Das ermöglicht ein schonenderes Garen der Speisen und spart Energie.

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Verwechlungsgefahr mit Heißluft

Ganz ähnlich sieht das Zeichen für die Heißluft-Funktion aus: Auch hier sieht man die Propeller eines Ventilators. Allerdings sind sie hier von einem Kreis umgeben, der einen Heizkörper zeigen soll.

Bei dem Backen mit Heißluft ist Vorsicht angebracht. Viele Backwaren können durch die starke Hitze schnell trocken werden oder gar verbrennen.