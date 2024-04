Erdbeben erschüttert New York!

Ein Beben der Stärke 5,5 erschüttert den Big Apple, Tausende haben zitterndene Gebäude gespürt.

Ein Erdbeben der Stärke 5,5 hat die Region New York und New Jersey an der Ostküste im Norden der USA erschüttert. Dies teilte das Europäische Mittelmeer-Seismologiezentrum (EMSC) am Freitag mit. Das Beben habe sich in einer Tiefe von zehn Kilometern ereignet. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.

Girl did NYC just have an earthquake? — Milan A. Miller, M.A. (@itsmilanalicia) April 5, 2024

Mehrere User auf Social Media berichten von dem Erdbeben.