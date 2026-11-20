Kann das klappen? TikTok-Star testet den überraschenden Hack und ist begeistert.

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Manche Hacks klingen so einfach, dass man denkt, sie können doch nicht klappen. Das gilt auch für ein Nudelgericht, das gerade viral geht. Am Anfang steht schon die Frage, ob man es überhaupt als Nudelgericht bezeichnen darf. Denn die TikTokerin Xile kocht einfach Pizzateig und macht so blitzschnelle "handgezogene chinesische Nudeln", auch bekannt als Dan Dan Noodles.

Sie ist überzeugt

Während ihre Fans sich uneinig sind, ob das eine richtig gute Idee ist und in den Kommentaren Diskussionen über die Frage, ob das nach Nudeln schmecken kann und ob Flammkuchenteig nicht eine bessere Alternative wäre, ist Xile von dem Ergebnis begeistert und rät allen: "Zieht euch das mal rein!"

So einfach geht's

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Für ihre handgezogenen Nudeln schneidet die TikTokerin, der über eine Million Menschen folgen, den fertigen Pizzateig aus dem Supermarkt in Streifen, entfernt das mitgelieferte Backpapier, zieht alles fachfrauisch lang und schmeißt die Streifen für eine Minute in heißes Wasser.

Dann kommen die Ratzfatz-Nudeln in eine Schale, Saucen und Toppings nach Wahl dazu und am Ende heißes Öl. Gründlich durchrühren. Fertig!