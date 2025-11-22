Alles zu oe24VIP
Altach verdarb mit 3:1-Sieg Atalans Debüt als WAC-Trainer
© gepa

Fußball

Altach verdarb mit 3:1-Sieg Atalans Debüt als WAC-Trainer

22.11.25, 19:04
Das Debüt von Ismail Atalan als Trainer des WAC ist kräftig daneben gegangen. Die Wolfsberger mussten sich am Samstag in der Fußball-Bundesliga beim SCR Altach mit 1:3 (0:1) geschlagen geben und fielen auf Rang sechs zurück.  

Dank eines Doppelpacks von Patrick Greil (30., 70.) und eines Elfmeters von Anteo Fetahu (84.) feierten die Vorarlberger den ersten Sieg seit 13. September. Marco Sulzner gelang in der Nachspielzeit der Ehrentreffer (94.).

Atalan, der in der Länderspielpause Kurzzeit-Coach Peter Pacult abgelöst hatte, sah seine Elf spielbestimmend. Chancen ließ die Altacher Abwehr, die anstelle des erkrankten Benedikt Zech vom 20-jährigen Filip Milojevic organisiert wurde, aber nur wenige zu.

Doppelpack von Greil

Nach einer halben Stunde ging der SCR mit einem Standard in Führung. Greil zirkelte einen Freistoß aus 20 Metern an der Zwei-Mann-Mauer vorbei ins kurze Eck und überraschte damit Torhüter Nicolas Polster.

Drei Minuten später ließ Altach die Riesenchance auf das 2:0 aus. Schiedsrichter Sebastian Gishamer entschied nach einem Foul auf Vorteil, Mike Bähre erreichte vor dem leeren Tor den Querpass aber nicht (33.).

Nach der Pause wurde der WAC durch Erik Kojzek (53) und Dejan Zukic (56.) gefährlich, es schlug aber wieder Altach zu. Nach einem Konter kam Marlon Mustapha zum Abschluss, der Ball kullerte dem Tor entgegen und wurde von Greil über die Linie bugsiert (70.).

Fetahu traf zum 3:0

Nach einem Handspiel von Dominik Baumgartner entschied Gishamer nach VAR-Check auf Elfmeter, den Fetahu sicher verwertete (84.). Mit einem Schuss aus 20 Metern gelang Sulzner noch Ergebniskorrektur. Nach sieben sieglosen Spielen holte Altach wieder drei Punkte und rückte auf Platz acht vor.

