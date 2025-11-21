Alles zu oe24VIP
Coach Atalan startet WAC-Karirere gegen Altach
Trainer-Debüt!

Coach Atalan startet WAC-Karirere gegen Altach

21.11.25, 17:36
Zum Debüt von Trainer Ismail Atalan gastiert der WAC beim SCR Altach. Der neue Coach soll den Cupsieger zurück auf die Erfolgsspur führen.

Im Stadion Schnabelholz kommt es am Samstag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) zum Duell zwischen Altach und dem WAC. Für Ismail Atalan bedeutet die Partie sein Debüt als neuer Wolfsberg-Trainer.

Atalans erster Eindruck

Der Deutsche zeigte sich nach seinen ersten Trainingseinheiten beeindruckt: "Ich habe eine Mannschaft gesehen, die intakt ist, die homogen ist; die in keinster Weise verunsichert ist." An der Teamstruktur will er kaum Veränderungen vornehmen.

Altach in Siegflaute

Die Vorarlberger siegten zuletzt sieben Runden nicht mehr. Trainer Fabio Ingolitsch analysiert selbstkritisch: "Der Hunger und die Gier haben ein wenig abgenommen. Da müssen wir um jeden Preis wieder hinkommen."

Personelle Unsicherheiten

Altach wurde von einer Krankheitswelle erfasst. Über den finalen Spieltagskader herrschte am Vortag noch Unklarheit. Diese Unsicherheit könnte dem WAC in Atalans erster Partie entgegenkommen.

altach wac
Mögliche Aufstellungen:

SCR Altach - Wolfsberger AC

  • Anpfiff: 17.00 Uhr
  • Stadion: Stadion Schnabelholz, Altach
  • Schiedsrichter: Gishamer

Ergebnisse 2024/25:

  • 2:0 (a)

Altach: Stojanovic - Milojevic, Gugganig, Koller - Yalcin, Massombo, Bähre, Ouedraogo - Greil - Mustapha, Diawara

Es fehlen: Zech, Demaku, Hrstic (alle krank)

WAC: Polster - Baumgartner, Nwaiwu, N. Wimmer - Matic, Piesinger, Schöpf, Drame - Zukic - Pink, Avdijaj

Es fehlen: Renner (gesperrt)

Live auf Sky.

