Austria sucht im Meistergruppen-Kampf Sieg gegen BW Linz

Im Duell um die Meistergruppe gastiert die Austria bei Blau-Weiß Linz. Die Wiener kämpfen als Tabellensiebter um den wichtigen Platz über der Trennlinie.
Das Hofmann Personal Stadion ist am Samstag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) Schauplatz des Duells zwischen Blau-Weiß Linz und Austria Wien. Die Gäste aus der Hauptstadt zeigen sich ambitionsiert.
- Coach Atalan startet WAC-Karirere gegen Altach
- Hartberg eröffnet neues Stadion gegen Aufsteiger Ried
Wiener mit großem Hunger
Trainer Stephan Helm betont die Motivation seiner Mannschaft: "Wir fahren mit einem extremen Hunger nach Linz." In der Länderspielpause habe man "richtig gehackelt", um sich eine gute Ausgangsposition zu verschaffen.
Linzer fordern Demut
Geschäftsführer Christoph Peschek mahnte mehr Bescheidenheit an. Mit Verweis auf den letztjährigen Erfolg merkte er an: "Ich habe den Eindruck, dass vereinzelt wieder Stimmen hochkommen: Warum sind wir nicht wieder da?"
Personelle Einschränkungen
Blau-Weiß Linz muss auf gesperrten Abwehrchef Manuel Maranda verzichten. Die Linzer wollen ihren mutigen Spielansatz beibehalten, der sie in erfolgreichen Phasen ausgezeichnet hat.
Mögliche Aufstellungen:
Blau-Weiß Linz - Austria Wien
- Anpfiff: 17.00 Uhr
- Stadion: Hofmann Personal Stadion, Linz
- Schiedsrichter: Harkam
Ergebnisse 2024/25:
- 1:0 (a)
BW Linz: Baier - Bakatukanda, Pasic, Moormann - S. Seidl, M. Fofana, Briedl, Pirkl - Weissman, Ronivaldo, Goiginger
Es fehlen: Maranda (gesperrt), Anderson (Kreuzbandriss)
Austria Wien: Sahin-Radlinger - Wiesinger, Dragovic, Plavotic - Ranftl, Fischer, Barry, Lee T. - Botic, Eggestein, Sarkaria
Es fehlen: Saljic (im Einzeltraining), Handl (Viruserkrankung), Wustinger, El Sheiwi, Vucic (alle im Aufbautraining)
Live auf Sky.