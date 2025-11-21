Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. Blau Weiß Linz
Stephan Helm
© GEPA

Tabellenkrimi

Austria sucht im Meistergruppen-Kampf Sieg gegen BW Linz

21.11.25, 17:45
Teilen

Im Duell um die Meistergruppe gastiert die Austria bei Blau-Weiß Linz. Die Wiener kämpfen als Tabellensiebter um den wichtigen Platz über der Trennlinie.

Das Hofmann Personal Stadion ist am Samstag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) Schauplatz des Duells zwischen Blau-Weiß Linz und Austria Wien. Die Gäste aus der Hauptstadt zeigen sich ambitionsiert.

Wiener mit großem Hunger

Trainer Stephan Helm betont die Motivation seiner Mannschaft: "Wir fahren mit einem extremen Hunger nach Linz." In der Länderspielpause habe man "richtig gehackelt", um sich eine gute Ausgangsposition zu verschaffen.

Linzer fordern Demut

Geschäftsführer Christoph Peschek mahnte mehr Bescheidenheit an. Mit Verweis auf den letztjährigen Erfolg merkte er an: "Ich habe den Eindruck, dass vereinzelt wieder Stimmen hochkommen: Warum sind wir nicht wieder da?"

Personelle Einschränkungen

Blau-Weiß Linz muss auf gesperrten Abwehrchef Manuel Maranda verzichten. Die Linzer wollen ihren mutigen Spielansatz beibehalten, der sie in erfolgreichen Phasen ausgezeichnet hat.

fk austria bw linz
© gepa

Mögliche Aufstellungen:

Blau-Weiß Linz - Austria Wien

  • Anpfiff: 17.00 Uhr
  • Stadion: Hofmann Personal Stadion, Linz
  • Schiedsrichter: Harkam

Ergebnisse 2024/25:

  • 1:0 (a)

BW Linz: Baier - Bakatukanda, Pasic, Moormann - S. Seidl, M. Fofana, Briedl, Pirkl - Weissman, Ronivaldo, Goiginger

Es fehlen: Maranda (gesperrt), Anderson (Kreuzbandriss)

Austria Wien: Sahin-Radlinger - Wiesinger, Dragovic, Plavotic - Ranftl, Fischer, Barry, Lee T. - Botic, Eggestein, Sarkaria

Es fehlen: Saljic (im Einzeltraining), Handl (Viruserkrankung), Wustinger, El Sheiwi, Vucic (alle im Aufbautraining)

Live auf Sky.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden