Austria sucht im Meistergruppen-Kampf Sieg gegen BW Linz

Im Duell um die Meistergruppe gastiert die Austria bei Blau-Weiß Linz. Die Wiener kämpfen als Tabellensiebter um den wichtigen Platz über der Trennlinie.

Das Hofmann Personal Stadion ist am Samstag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) Schauplatz des Duells zwischen Blau-Weiß Linz und Austria Wien. Die Gäste aus der Hauptstadt zeigen sich ambitionsiert.

Wiener mit großem Hunger

Trainer Stephan Helm betont die Motivation seiner Mannschaft: "Wir fahren mit einem extremen Hunger nach Linz." In der Länderspielpause habe man "richtig gehackelt", um sich eine gute Ausgangsposition zu verschaffen.

Linzer fordern Demut

Geschäftsführer Christoph Peschek mahnte mehr Bescheidenheit an. Mit Verweis auf den letztjährigen Erfolg merkte er an: "Ich habe den Eindruck, dass vereinzelt wieder Stimmen hochkommen: Warum sind wir nicht wieder da?"

Personelle Einschränkungen

Blau-Weiß Linz muss auf gesperrten Abwehrchef Manuel Maranda verzichten. Die Linzer wollen ihren mutigen Spielansatz beibehalten, der sie in erfolgreichen Phasen ausgezeichnet hat.

© gepa

Mögliche Aufstellungen:

Blau-Weiß Linz - Austria Wien

Anpfiff: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Stadion: Hofmann Personal Stadion, Linz

Hofmann Personal Stadion, Linz Schiedsrichter: Harkam

Ergebnisse 2024/25:



1:0 (a)

BW Linz: Baier - Bakatukanda, Pasic, Moormann - S. Seidl, M. Fofana, Briedl, Pirkl - Weissman, Ronivaldo, Goiginger

Es fehlen: Maranda (gesperrt), Anderson (Kreuzbandriss)

Austria Wien: Sahin-Radlinger - Wiesinger, Dragovic, Plavotic - Ranftl, Fischer, Barry, Lee T. - Botic, Eggestein, Sarkaria

Es fehlen: Saljic (im Einzeltraining), Handl (Viruserkrankung), Wustinger, El Sheiwi, Vucic (alle im Aufbautraining)

Live auf Sky.