Hartberg eröffnet neues Stadion gegen Aufsteiger Ried

Zur feierlichen Eröffnung der umgebauten Profertil Arena empfängt Hartberg die SV Ried. Die Oststeirer kehren nach 189 Tagen zurück in ihre Heimstätte.

Zur Premiere der neu adaptierten Profertil Arena kommt es am Samstag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) zum Aufsteiger-Duell zwischen Hartberg und Ried. Nach 189 Tagen ohne "echtes" Heimspiel kehren die Oststeirer zurück.

Feststimmung in Hartberg

Die nagelneue große Heimtribüne im Süden sowie die erweiterten Ost- und Haupttribünen werden erstmals genutzt. Das ungeliebte Ausweichstadion in der Südstadt gehört der Vergangenheit an.

Hartberg in Bestform

Die Oststeirer sind nach fünf Spielen ohne Niederlage und zwei jüngsten Siegen über Austria und WAC in Topverfassung. Sie könnten das sechste Duell in Folge gegen Ried gewinnen.

Ried mit Selbstvertrauen

Die Oberösterreicher tankten durch den 2:1-Derbysieg gegen Blau-Weiß Linz neues Selbstvertrauen. Trainer Maximilian Senft sieht die Chance, "eine Niederlage aus der Hinrunde wettzumachen".

© gepa

Mögliche Aufstellungen:

TSV Hartberg - SV Ried

Anpfiff: 17.00 Uhr

Stadion: Profertil Arena, Hartberg

Schiedsrichter: Barmaksiz

Ergebnisse 2024/25:



2:0 (a)

Hartberg: Hülsmann - Kovacevic, Vincze, Spendlhofer, Wilfinger, Hennig - Heil, Markus, Prokop - Fridrikas, Havel

Es fehlen: Hoffmann (gesperrt), Komposch (Kreuzbandriss)

Ried: Leitner - Havenaar, Sollbauer, Steurer - Bajic, Maart, Mayer, Pomer - Bajlicz, Mutandwa, Van Wyk

Es fehlen: Stöger, Mesic (beide rekonvaleszent), Kiedl (Meniskus)

Live auf Sky.