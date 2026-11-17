Für die Zuckerwatte braucht es nicht unbedingt eine eigene Zuckerwattemaschine. Mit ein paar Zutaten und etwas Geschick kannst du den Christkindlmarkt-Klassiker auch ganz einfach zu Hause zubereiten.

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Außen fluffig, süß und fast wie eine Wolke: Zuckerwatte weckt bei vielen Kindheitserinnerungen. Normalerweise wird dafür geschmolzener Zucker durch eine spezielle Maschine geschleudert, wo er zu hauchdünnen Fäden erstarrt. Aber was, wenn du keine Zuckerwattemaschine zu Hause hast? Tatsächlich gibt es einen Trick, mit dem du den Effekt auch ohne das Gerät hinbekommst.

Zuckerwatte ohne Maschine: Das brauchst du

Für die selbst gemachte Zuckerwatte benötigst du nur wenige Zutaten und Küchenutensilien:



• 400 g Zucker

• 20 ml Maissirup

• 20 ml Wasser

• Eine Prise Salz



• Einen großen Topf

• Ein Zuckerthermometer

• Backpapier

• Einen Schneebesen

• Holzstäbchen

Schritt für Schritt zur selbst gemachten Zuckerwatte

. © Getty Images

1. Zutaten erhitzen: Gib Zucker, Maissirup, Wasser und eine Prise Salz in einen großen Topf. Verrühre alles und erwärme die Mischung bei mittlerer Hitze langsam unter ständigem Rühren. Wenn sich am Rand des Topfes Wasser sammelt, kannst du es vorsichtig mit einem Küchentuch abtupfen.

2. Zucker auf 160 Grad erhitzen: Sobald die Mischung zu einer klebrigen Masse wird, befestigst du das Zuckerthermometer am Rand des Topfes. Erhöhe nun die Temperatur und erhitze die Zuckermasse auf 160 Grad Celsius. Dann kann es mit dem eigentlichen Zuckerwatte-Zauber losgehen.

3. Zuckerfäden entstehen lassen: Tauche den Schneebesen in die heiße Zuckermasse und bewege ihn anschließend über dem ausgelegten Backpapier schnell hin und her. Durch Schwingen, Kreisen und Drehen entstehen feine Zuckerfäden, die nach und nach ein zartes Netz bilden. Achte darauf, dass die Fäden möglichst dünn werden.

4. Zuckerwatte aufwickeln: Sobald sich ein ausreichend großes Zuckerfäden-Netz gebildet hat, kannst du es vorsichtig mit einem Holzstäbchen aufnehmen und aufwickeln. Und schon ist deine selbst gemachte Zuckerwatte fertig!

Achtung: Heißer Zucker!

Bei der Zubereitung ist besondere Vorsicht geboten: Geschmolzener Zucker erreicht Temperaturen von rund 160 Grad und kann schwere Verbrennungen verursachen. Er klebt an der Haut und lässt sich nicht einfach abschütteln. Halte deshalb ausreichend Abstand zur heißen Masse und lass Kinder den Zucker keinesfalls selbst erhitzen oder verarbeiten.