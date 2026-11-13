13. November: Tag des Apfels

Ob süß oder pikant: Zum Tag des Apfels zeigen wir, wie vielseitig die knackige Lieblingsfrucht in der Küche glänzt. Diese Rezepte machen Lust aufs Nachkochen und Genießen.

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Knackig, saftig und vielseitig: Zum Tag des Apfels feiern wir eine Frucht, die Genuss und wertvolle Inhaltsstoffe vereint. 100 Gramm liefern rund 54 Kalorien, zwei Gramm Ballaststoffe sowie Vitamin C und Kalium. Pektin unterstützt die Verdauung. Da viele Vitamine unter der Schale sitzen, den Apfel am besten gründlich waschen und ungeschält genießen – als Snack oder in süßen und pikanten Gerichten.

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Apfel mit Ziegenkäse

Zutaten für 8 Stück 1 Stk. großer, knackiger Apfel

100 g Ziegenfrischkäse

2 Scheiben Pumpernickel

20 g Walnusskerne

1 TL Honig

1 TL Zitronensaft

1/2 TL Thymianblättchen

schwarzer Pfeffer Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 20 Min. Personen: 4

Zubereitung

1.Walnüsse grob hacken und in einer Pfanne ohne Fett kurz rösten. Pumpernickel fein zerbröseln.

2. Apfel waschen, vierteln und entkernen. Aus jedem Viertel zwei breite Spalten schneiden und mit Zitronensaft beträufeln.

3. Ziegenfrischkäse auf den acht Spalten verteilen. Mit Pumpernickelbröseln, Walnüssen und Thymian bestreuen.

4. Honig darüberträufeln, pfeffern und gleich servieren.

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Apfel-Sellerie-Suppe

Zutaten für 4 Personen 3 Stk. mittelgroße, säuerliche Äpfel

400 g geschälten Knollensellerie

1 Stk. Zwiebel

30 g Butter

700 ml Gemüsefond

100 ml Schlagobers

1-2 TL Zitronensaft

Salz, Pfeffer und Muskatnuss Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 30 Min. Personen: 1

Zubereitung

1. Zwiebel schälen und fein schneiden, Sellerie würfeln. Zwei Äpfel schälen, entkernen und in Stücke schneiden.

2. Zwiebel in 20 g Butter glasig anschwitzen. Sellerie und Apfelstücke kurz mitdünsten, mit Fond aufgießen. Zugedeckt etwa 20 Minuten köcheln lassen, bis der Sellerie weich ist.

3. Den dritten Apfel waschen, entkernen und klein würfeln. In der restlichen Butter bei mittlerer bis kräftiger Hitze einige Minuten goldbraun braten.

4. Schlagobers zur Suppe geben und alles fein pürieren. Bei Bedarf etwas Wasser ergänzen. Mit Salz, Pfeffer, Muskat und Zitronensaft abschmecken.

5. Suppe in Schalen anrichten und die gebratenen Apfelwürfel darauf verteilen.

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Schweinsmedaillons mit Apfel-Senf-Sauce

Zutaten für 4 Personen 600 g Schweinsfilet

3 Stk. mittelgroße, säuerliche Äpfel

2 Stk. Schalotten

2 EL Rapsöl

20 g Butter

150 ml naturtrüber Apfelsaft

150 ml Gemüsefond

100 ml Schlagobers

2 TL körniger Senf

1/2 TL getrockneter Majoran

Salz und Pfeffer Schwierigkeit: 1/3 Preis: 2/3 Zeit: 30 Min. Personen: 4

Zubereitung

1. Backrohr auf 120 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Schweinsfilet von Sehnen befreien und in acht etwa gleich dicke Medaillons schneiden.

2. Äpfel waschen, entkernen und in Spalten schneiden. Schalotten schälen und fein würfeln.

3. Fleisch salzen und pfeffern. Öl in einer ofenfesten Pfanne erhitzen, Medaillons von beiden Seiten jeweils etwa zwei Minuten kräftig anbraten. Auf einen vorgewärmten Teller legen.

4. Butter in die Pfanne geben. Apfelspalten und Schalotten darin etwa vier Minuten braten. Mit Apfelsaft und Fond ablöschen, drei Minuten köcheln lassen.

5. Schlagobers, Senf und Majoran einrühren. Medaillons samt ausgetretenem Saft hineinlegen und im Backrohr etwa 10–15 Minuten fertig garen, bis sie im Kern 65–68 °C erreichen.

6. Drei Minuten rasten lassen. Sauce abschmecken und mit den Apfelspalten servieren. Dazu passen Erdäpfelpüree oder Bandnudeln.

Warmer Apfel-Crumble mit Zimtstreuseln

Zutaten für 4 Personen 600 g säuerliche Äpfel

1 EL Zitronensaft

1 TL Zimt

1 Pkg. Vanillezucker

100 g glattes Mehl

50 g Haferflocken

60 g Zucker

80 g Butter

1 Prise Salz

Butter für die Form

4 Kugeln Vanilleeis Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 30 Min. Personen: 1

Zubereitung

1. Backrohr auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Eine kleine Auflaufform ausbuttern.

2. Äpfel schälen, entkernen und in etwa zwei Zentimeter große Stücke schneiden. Mit Zitronensaft, einem halben Teelöffel Zimt und Vanillezucker vermengen, in die Form geben.

3. Mehl, Haferflocken, Zucker, restlichen Zimt und Salz mischen. Butter in kleinen Stücken dazugeben und mit den Fingerspitzen zu Streuseln verreiben.

4. Streusel locker über den Äpfeln verteilen. Auf mittlerer Schiene etwa 30–35 Minuten backen, bis die Streusel goldbraun und die Äpfel weich sind.

5. Kurz abkühlen lassen und nach Belieben mit Vanilleeis servieren.