Lieblingsfrucht
13. November: Tag des Apfels
Knackig, saftig und vielseitig: Zum Tag des Apfels feiern wir eine Frucht, die Genuss und wertvolle Inhaltsstoffe vereint. 100 Gramm liefern rund 54 Kalorien, zwei Gramm Ballaststoffe sowie Vitamin C und Kalium. Pektin unterstützt die Verdauung. Da viele Vitamine unter der Schale sitzen, den Apfel am besten gründlich waschen und ungeschält genießen – als Snack oder in süßen und pikanten Gerichten.
Apfel mit Ziegenkäse
Zutaten für 8 Stück
- 1 Stk. großer, knackiger Apfel
- 100 g Ziegenfrischkäse
- 2 Scheiben Pumpernickel
- 20 g Walnusskerne
- 1 TL Honig
- 1 TL Zitronensaft
- 1/2 TL Thymianblättchen
- schwarzer Pfeffer
Zubereitung
1.Walnüsse grob hacken und in einer Pfanne ohne Fett kurz rösten. Pumpernickel fein zerbröseln.
2. Apfel waschen, vierteln und entkernen. Aus jedem Viertel zwei breite Spalten schneiden und mit Zitronensaft beträufeln.
3. Ziegenfrischkäse auf den acht Spalten verteilen. Mit Pumpernickelbröseln, Walnüssen und Thymian bestreuen.
4. Honig darüberträufeln, pfeffern und gleich servieren.
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Apfel-Sellerie-Suppe
Zutaten für 4 Personen
- 3 Stk. mittelgroße, säuerliche Äpfel
- 400 g geschälten Knollensellerie
- 1 Stk. Zwiebel
- 30 g Butter
- 700 ml Gemüsefond
- 100 ml Schlagobers
- 1-2 TL Zitronensaft
- Salz, Pfeffer und Muskatnuss
Zubereitung
1. Zwiebel schälen und fein schneiden, Sellerie würfeln. Zwei Äpfel schälen, entkernen und in Stücke schneiden.
2. Zwiebel in 20 g Butter glasig anschwitzen. Sellerie und Apfelstücke kurz mitdünsten, mit Fond aufgießen. Zugedeckt etwa 20 Minuten köcheln lassen, bis der Sellerie weich ist.
3. Den dritten Apfel waschen, entkernen und klein würfeln. In der restlichen Butter bei mittlerer bis kräftiger Hitze einige Minuten goldbraun braten.
4. Schlagobers zur Suppe geben und alles fein pürieren. Bei Bedarf etwas Wasser ergänzen. Mit Salz, Pfeffer, Muskat und Zitronensaft abschmecken.
5. Suppe in Schalen anrichten und die gebratenen Apfelwürfel darauf verteilen.
Schweinsmedaillons mit Apfel-Senf-Sauce
Zutaten für 4 Personen
- 600 g Schweinsfilet
- 3 Stk. mittelgroße, säuerliche Äpfel
- 2 Stk. Schalotten
- 2 EL Rapsöl
- 20 g Butter
- 150 ml naturtrüber Apfelsaft
- 150 ml Gemüsefond
- 100 ml Schlagobers
- 2 TL körniger Senf
- 1/2 TL getrockneter Majoran
- Salz und Pfeffer
Zubereitung
1. Backrohr auf 120 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Schweinsfilet von Sehnen befreien und in acht etwa gleich dicke Medaillons schneiden.
2. Äpfel waschen, entkernen und in Spalten schneiden. Schalotten schälen und fein würfeln.
3. Fleisch salzen und pfeffern. Öl in einer ofenfesten Pfanne erhitzen, Medaillons von beiden Seiten jeweils etwa zwei Minuten kräftig anbraten. Auf einen vorgewärmten Teller legen.
4. Butter in die Pfanne geben. Apfelspalten und Schalotten darin etwa vier Minuten braten. Mit Apfelsaft und Fond ablöschen, drei Minuten köcheln lassen.
5. Schlagobers, Senf und Majoran einrühren. Medaillons samt ausgetretenem Saft hineinlegen und im Backrohr etwa 10–15 Minuten fertig garen, bis sie im Kern 65–68 °C erreichen.
6. Drei Minuten rasten lassen. Sauce abschmecken und mit den Apfelspalten servieren. Dazu passen Erdäpfelpüree oder Bandnudeln.
Warmer Apfel-Crumble mit Zimtstreuseln
Zutaten für 4 Personen
- 600 g säuerliche Äpfel
- 1 EL Zitronensaft
- 1 TL Zimt
- 1 Pkg. Vanillezucker
- 100 g glattes Mehl
- 50 g Haferflocken
- 60 g Zucker
- 80 g Butter
- 1 Prise Salz
- Butter für die Form
- 4 Kugeln Vanilleeis
Zubereitung
1. Backrohr auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Eine kleine Auflaufform ausbuttern.
2. Äpfel schälen, entkernen und in etwa zwei Zentimeter große Stücke schneiden. Mit Zitronensaft, einem halben Teelöffel Zimt und Vanillezucker vermengen, in die Form geben.
3. Mehl, Haferflocken, Zucker, restlichen Zimt und Salz mischen. Butter in kleinen Stücken dazugeben und mit den Fingerspitzen zu Streuseln verreiben.
4. Streusel locker über den Äpfeln verteilen. Auf mittlerer Schiene etwa 30–35 Minuten backen, bis die Streusel goldbraun und die Äpfel weich sind.
5. Kurz abkühlen lassen und nach Belieben mit Vanilleeis servieren.
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