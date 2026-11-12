Das große SPAR-Jubiläums-Kochbuch

Jetzt wird aufgetischt, denn gute Rezepte machen Lust aufs Kochen! Johanna Maier verwöhnt mit gebeiztem Alpenlachs, Karfiolcremesuppe, Filet Wellington und einer weihnachtlichen Torte.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das neue SPAR Mahlzeit!-Kochbuch macht Lust auf ein ganzes Jahr voller Genuss. Entstanden zum 15-jährigen Jubiläum des Magazins "SPAR Mahlzeit!", vereint es saisonale Menüs, kreative Rezepte und viele Ideen für neue Lieblingsgerichte. Johanna Maier, Haya Molcho, Paul Ivić, Christina Bauer, Tici Kaspar, Viktoria Fahringer, Jörg Bruch sowie die Omas und Opas der Vollpension steuern ihre Kreationen bei und bringen damit Abwechslung auf den Tisch.

15 Jahre voller Lieblingsrezepte

Die Freude am Kochen und Entdecken prägt auch das Magazin: Seit 15 Jahren liefert SPAR Mahlzeit! kulinarische Inspiration und Geschichten rund um den Genuss. Mehr als zwei Millionen Menschen lesen jede Ausgabe. Das Kochbuch führt diese Begeisterung weiter – mit Rezepten, die neugierig machen, zur jeweiligen Jahreszeit passen und manchmal zu Lieblingsspeisen werden, die uns über Jahre begleiten.

Und wenn die Lust auf Weihnachtsbäckerei wächst, laden Husarenkrapferl und Vanillekipferl der Vollpension zum Nachbacken ein. So bietet das Buch viele Gelegenheiten, gemeinsam zu kochen, Gäste zu verwöhnen und Neues auszuprobieren.

Das SPAR Mahlzeit!-Kochbuch ist um 12,99 Euro bei SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR und Maximarkt erhältlich.

Feiner Auftakt: Gebeizter Alpenlachs © Spar

Gebeizter Alpenlachs mit Kaviar und Honigkren

Zutaten für 4 Personen 600 g Filets vom frischen Alpenlachs, Saibling oder Lachs

1 l Wasser

20 g Salz

10 g Zucker

25 g Salz

35 g Zucker

1 TL Koriandersamen

2 TL geschrotete Pfefferkörner

1 Stk. Zitrone, Zeste

2 EL Dille

Olivenöl

1 Pkg. Frischkäse

1 EL Honig

etwas Kren aus dem Glas

Salz und Pfeffer

1/2 Stk. Zitrone, Saft

Chicorée

Vogerlsalat

Olivenöl

weißer Balsamico

rosa Pfefferbeeren

Zitronenschieben, hauchdünn

Dill-Senfsauce

Forellenkaviar

Dille Schwierigkeit: 2/3 Preis: 2/3 Zeit: 45 Min. Personen: 4

Zubereitung

1. Salz und Zucker in kaltem Wasser lösen. Fisch mit Lake bedecken, 1 Stunde kalt stellen, abspülen und trocken tupfen.

2. Koriander trocken rösten, abkühlen lassen, mit Salz, Zucker, Pfeffer und Zitronenzeste mischen. Fisch auf Frischhaltefolie legen, mit Beize und gehackter Dille bedecken, einwickeln und über Nacht im Kühlschrank marinieren. Kurz kalt abspülen, abtupfen, mit Olivenöl beträufeln und fein aufschneiden.

3. Honigkren-Zutaten verrühren, abschmecken. Salate getrennt mit Balsamico und Olivenöl beträufeln.

4. Kalte Teller mit Honigkren bestreichen, Chicorée und Fisch auflegen. Mit Kaviar, rosa Pfefferbeeren, Vogerlsalat, Dille, Zitronenscheiben und Dill-Senfsauce garnieren.

Cremesuppe vom Karfiol - löffelweiser Genuss © Spar

Cremesuppe vom Karfiol mit Karfiolröschen und Birne

Zutaten für 4 Personen 1 Stk. Karfiol

1 Stk. kleine weiße Zwiebel

1/8 l trockenen Weißwein

1/2 l Gemüsefond

1/2 l Kokosmilch

1/4 l Schlagobers

Salz und Pfeffer

1 Prise Muskatnuss

1 EL Zitronensaft

1-2 EL Butter

8 Stk. Karfiolröschen

1 EL Butter

1 Stk. Birne

Petersilie Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 30 Min. Personen: 4

Zubereitung:

1. Karfiol klein schneiden, 8 Röschen für die Garnitur beiseitelegen. Zwiebel fein schneiden und in Butter 5 Minuten sanft ohne Farbe schmoren.

2. Karfiol zugeben, mit Weißwein ablöschen, kurz einkochen. Mit Gemüsefond aufgießen und Karfiol weich garen. Kokosmilch und Schlagobers zugeben, einmal aufkochen und mit einem Pürierstab cremig pürieren. Mit Salz, Pfeffer, Muskat und Zitronensaft abschmecken.

3. Für die Garnitur Butter zerlassen, Karfiolröschen darin goldbraun anbraten. Birne in dünne Scheiben schneiden, Petersilie hacken.

4. Suppe in Teller füllen, mit den gebratenen Karfiolröschen und Birnenscheiben garnieren. Mit frischer Petersilie bestreuen und servieren.

Tipp von Johanna Maier:

Die Karfiolröschen erst kurz vor dem Servieren anbraten. So bleiben sie knackig und bilden den perfekten Kontrast zur cremigen Suppe.

Filet Wellington bringt einen Klassiker im goldbraunen Teigmantel auf den Tisch. © Spar

Filet Wellington vom feinem Schweinefilet

Zutaten für 4 Personen 150 g Hühnerbrust

100 g Gemüse (Karotten, Sellerie, Gelbe Rübe) oder Pilze

120 g kaltes Obers

500 g Schweinsfilet

50 g Butter

2 Zweige Thymian

2 Zweige Rosmarin

200 g Kohlblätter (alternativ Spinat oder Mangold

1 Pkg. Blätterteig

1 Dotter

50 g Milch

1 Stk. Zwiebel

1 EL Öl

1 TL Tomatenmark

150 ml Rotwein

500 ml Rindsfond

optional Maisstärke

Gemüse, bissfest gekocht und in Butter geschwenkt

Salz und Pfeffer Schwierigkeit: 3/3 Preis: 2/3 Zeit: 2 Std. Personen: 4

Zubereitung

1. Farce: Hühnerbrust in kleine Würfel schneiden und im Tiefkühler ca. 30 Minuten anfrieren lassen. Mit dem kalten Obers cremig mixen, mit Salz und Pfeffer würzen. Gemüse fein würfelig schneiden und vorsichtig unterheben.

2. Filet: Schweinsfilet gleichmäßig zurechtschneiden, salzen und pfeffern. In etwas Butter mit Thymian und Rosmarin rundum kurz anbraten, anschließend kalt stellen. Die Pfanne für den Jus beiseitestellen.

3. Kohlblätter kurz blanchieren, kalt abschrecken, abtropfen lassen und leicht überlappend auf Backpapier zu einem etwas größeren Rechteck als das Filet auslegen. Trocken tupfen, Farce dünn aufstreichen und dabei rundum ca. 2 cm Rand frei lassen. Filet mittig auflegen, mithilfe des Backpapiers straff einrollen und 15 Minuten kalt stellen.

4. Kalten Blätterteig dünn ausrollen, umwickeltes Filet auflegen, straff einrollen, Enden einschlagen und mit der Naht nach unten auf Backpapier legen. Dotter mit Milch verrühren, den Blätterteig gleichmäßig bestreichen und weitere 15 Minuten kalt stellen. Blätterteig oben mittig anstechen (nur durch den Teig), damit der Dampf entweichen kann.

5. Im auf 200 °C Ober-/Unterhitze vorgeheizten Ofen auf dem Gitterrost backen, bis der Blätterteig goldbraun ist und das Fleisch eine Kerntemperatur von 52 °C erreicht (ca. 25–30 Minuten).

6. Jus: Zwiebel fein würfeln und in der bereits verwendeten Pfanne mit Öl glasig anschwitzen. Tomatenmark zugeben, kurz mitrösten, mit Rotwein ablöschen und leicht einreduzieren lassen. Fond zugeben und die Sauce weitere 5–10 Minuten sanft köcheln lassen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Falls nötig, mit in kaltem Wasser angerührter Maisstärke leicht binden.

7. Filet aus dem Ofen nehmen und vor dem Anschneiden etwa 10–15 Minuten ruhen lassen. Mit dem Jus und in Butter geschwenktem Gemüse servieren.

Süßes Finale: Die Weihnachtstorte mit Zimt-Vanille-Parfait krönt das Menü mit einer luftigen Baiserhaube. © Spar

Weihnachtliche Torte mit Zimt-Vanille-Parfait

1 Torte mit 18 cm Durchmesser (8 Portionen) 6 Stk. Dotter, zimmerwarm

100 g Staubzucker

1 EL Vanillezucker

je 1 Prise Zimt, Gewürznelke und Vanille, gemahlen

500 ml Schlagobers

4 EL Nüsse, gemischt und geröstet

optional Grand Marnier oder Eierlikör

3 Stk. Eiklar

100 g Wasser

200 g Kristall- oder Backzucker

1 Msp. Backpulver

1 TL Balsamico, weiß

Rosmarinzweige

Kristallzucker

Zitronen- oder Kumquatscheiben Schwierigkeit: 2/3 Preis: 2/3 Zeit: 1 Std. Personen: 8

Zubereitung

1. Parfait: Tortenform mit Backpapier auskleiden. Nüsse trocken rösten. Dotter mit Staubzucker, Vanillezucker und Gewürzen mindestens 10 Minuten hell und cremig aufschlagen. Cremig geschlagenes Obers und Grand Marnier/Eierlikör sowie Nüsse vorsichtig unterheben. In die Tortenform füllen und im Tiefkühler über Nacht komplett durchkühlen lassen.

2. Baisermasse: Wasser mit 100 g Zucker sirupartig einkochen, das Zuckerwasser sollte zäh vom Löffel tropfen. Eiweiß mit 100 g Zucker langsam sehr cremig aufschlagen, Zuckerwasser sehr langsam einfließen lassen und ca. 10 Minuten schlagen. Backpulver und Balsamico beigeben und kalt schlagen.

3. Die Torte ca. 10 Minuten vor dem Anrichten aus dem Tiefkühler nehmen. Baisermasse auf der Torte verteilen und mit einer Palette Wellen ziehen. Nach Belieben leicht abflämmen.

4. Zum Dekorieren die Rosmarinzweige in kaltes Wasser tauchen, abschütteln und in Kristallzucker wälzen. Wie Bäumchen im Winterwald auf die Torte stecken und mit dünn geschnittenen Zitronen- oder Kumquatscheiben und einer Kerze dekorieren.