Energie 100er hilft - aber Salzburg hat weiterhin viel zu wenig geförderte Mietwohnungen

Leistbares Wohnen ist in Salzburg nicht erst seit dem Auftauchen der KPÖ Plus ein zentrales Thema. Anfang des Jahres hat der Sozialausschuss der Stadt Salzburg beschlossen, den sogenannten Energie-50er zu verdoppeln.

Szbg. Der Salzburger Bürgermeister-Stellvertreter Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus), zuständig für das städtische Wohnservice in der Sozialabteilung, zieht Jahresbilanz: „Das Team des Wohnservice hat 2024 großartige Arbeit geleistet. Das reicht von hunderten Wohnungsvergaben über den Kautionsfonds, das Quartiersmonitoring und die Schlichtungsstelle bis zu Hilfestellungen bei Wohnproblemen. Zusätzlich zum laufenden Betrieb wurde an strukturellen Verbesserungen gearbeitet, z.B. beschleunigte Wohnungsvergaben und die Evaluierung der Vergaberichtlinien. Darauf können wir heuer aufbauen. Hinzu kommt die städtische Zuzahlung zum Heizkostenzuschuss, die in Zeiten steigender Energiepreise für viele eine kleine, aber wichtige Entlastung sind.“

2024 wurde der Grundstein gelegt, um den städtischen Kautionsfonds zu verbessern: Die Beantragung wurde vereinfacht und beschleunigt, es dürfen mehr Menschen einen Antrag stellen und die Höhe des zinsfreien Darlehens für Kautionen wurde auf bis zu 2.000 Euro verdoppelt. Diese Änderungen sind heuer in Kraft getreten und stoßen auf eine große Resonanz.

Das Verfahren, wie Wohnungen vergeben werden, wurde im Sommer 2024 beschleunigt und vereinfacht: Nicht mehr die Politik, sondern das Wohnservice entscheidet über die Wohnungsvergaben. Damit setzt die Stadt eine Empfehlung des Bundesrechnungshofes um. Es spart auch Zeit in den Vergaben und dient dem Datenschutz der Bürger.

Mit dem „Energie 100er“ unterstützt die Stadt Salzburg Menschen, die den Heizkostenzuschuss des Landes bekommen. Die Stadt hat Anfang des Jahres den Betrag von 50 auf 100 Euro verdoppelt, um in Zeiten steigender Energie- und Lebenshaltungskosten gezielt zu unterstützen.