Oliver Glasner
Heiße Aktie! Glasner ist Europas Millionen-Mann

02.10.25, 15:47
Crystal-Palace-Erfolgscoach Oliver Glasner wird in England gefeiert - und das hat seinen Preis!

Wer sich die Trainer-Dienste von Oliver Glasner sichern will, muss mittlerweile tief in die Taschen greifen – und das nicht ohne Grund. Seine Erfolge an der Seitenlinie von Crystal Palace (FA Cup, Community Shield) ließen den 51-Jährigen zu einer der heißesten Aktien der englischen Premier-League aufsteigen. So soll auch Rekordmeister Manchester United, der unter Ruben Amorim einen regelrechten Horror-Start in die Saison erlebt (Rang 14; 7 Punkte aus 6 Spielen), ein Auge auf Glasner geworfen haben.

Auf den Spuren von City-Coach Guardiola

Das könnte den Red Devils allerdings ziemlich teuer kommen. Denn: Glasners Vertrag bei Palace läuft noch bis 2026 – eine Mega-Ablösesumme wäre fällig. Zur Erinnerung: Bereits im Sommer, als mehrere Klubs bei Glasner Schlange standen, war die Rede von 17 Mio. Euro. Doch damit noch nicht genug. So erklärte Ex-United-Keeper Ben Foster in seinem Podcast „Fozcast“, dass Glasner wohl eine Summe von 250.000 Pfund pro Woche (rund 286.475 Euro) verlangen werde – das wären knapp 15 Mio. Euro pro Jahr!

Damit würde der Österreicher sich den Gehaltsphären von ManCity-Erfolgscoach Pep Guardiola (rund 23 Mio. Euro jährlich) nähern und sich auf Rang zwei hinter dem Top-Verdiener der Premier-League-Trainer einreihen. Da wäre der vereinslose Ex-England-Trainer Gareth Southgate – ebenfalls auf der United-Abrufliste – wohl eine günstigere Alternative...

