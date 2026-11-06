Das beste Vanillekipferl-Rezept zum Nachbacken

Perfekt für die Festtage, als süßes Geschenk oder einfach für den eigenen Genuss: Hier erfährst du, wie man diese himmlischen, zarten Kipferl mit der perfekten Vanillenote zaubert.

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Dieses Weihnachtsrezept lädt zum gemeinsamen Backen, genussvollen Naschen und Verschenken ein.

Vanillekipferl

Vanillekipferl © www.kernmayer.com Johannes Kernmayer

Zutaten für 60 Stück 600 g glattes Mehl

400 g Butter

200 g Staubzucker

300 g Walnüsse (gerieben)

2 TL Vanillezucker

2 Eidotter

1 Prise Salz Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 30 Min. Personen: 4

Zubereitung

Mehl und Staubzucker auf die Arbeitsfläche sieben. Butter, Walnüsse, Mehl, Zucker, Dotter, Vanillezucker und eine Prise Salz zu einem glatten Teig verkneten. Teig ca. 1 Stunde kalt stellen. Teigstücke zu 1 cm dicken Strängen rollen und in kleine Stücke schneiden. Auf bemehlter Arbeitsfläche mit der flachen Hand ausrollen, zu Kipferln formen und auf ein Backblech setzen. Kipferl im vorgeheizten Rohr bei 200 °C ca. 10 Minuten goldbraun backen. Vanillezucker und Staubzucker vermischen und die Kipferl damit bestreuen. Anschließend auskühlen lassen.

Süße Vorfreude auf Weihnachten

"Das große Weihnachtsbackbuch" versammelt mehr als 100 Rezepte für Kekse, Torten und Desserts. Klassiker wie Linzer Kekse treffen auf neue Ideen wie Salz-Karamell-Cookies und Orangen-Safran-Monde. Christstollen, Panettone und Apfelpunsch-Torte ergänzen die süße Sammlung für Advent und Festtage.

Zum gemeinsamen Backen oder als Geschenk bietet das Buch viel Inspiration. Die XXL-Luxus-Ausgabe mit 196 Seiten kostet 49,50 Euro und enthält einen Gutschein für Gratis-AIDA-Vanillekipferln. Das klassische Hardcover mit 148 Seiten ist um 29,50 Euro erhältlich. Bestellungen sind unter www.oe24.at/weihnachtsbackbuch möglich. Als Buch-Magazin gibt es die Rezeptsammlung um 19,90 Euro in allen Trafiken, bei Billa und Spar sowie im Buchhandel.