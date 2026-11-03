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Miesmuscheln in Weißweinsauce: Silvia Schneider verrät ihr Lieblingsrezept

Schwarze Schale mit Muscheln, Gemüse und Kräutern in gelber Sauce auf Holztisch.
© Simeon Baker/ORF
Silvia Schneider und Spitzenköche laden mit ihren Lieblingsrezepten zur Genussreise durch Österreich und darüber hinaus.
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Miesmuscheln in Weißweinsauce

Schwarze Schale mit Muscheln, Gemüse und Kräutern in gelber Sauce auf Holztisch.
Silvia kocht: Mo-Fr, ab 14:00, auf ORF2 © Simeon Baker/ORF

Zutaten für 4 Personen

  • 3 Stk. Knoblauchzehen
  • 1 roter Paprika
  • 1 Lauch
  • 1 rote Zwiebel
  • 1 EL Olivenöl
  • 1 kg Miesmuscheln
  • 125 ml Weißwein
  • 2 Schuss Anisspirituose
  • Salz, Pfeffer
  • 120 ml Obers
  • Garnitur Rosmarin
Zeit: 30 Min.
Personen: 4

Zubereitung

  1. Zuerst Knoblauch, Paprika, Lauch und Zwiebel putzen bzw. schälen und in kleine Scheiben schneiden.
  2. Nun das Gemüse in heißem Olivenöl kurz anschwitzen. Die geputzten Miesmuscheln dazugeben und mit Anisspirituose und Weißwein aufgießen. Mit Salz und Pfeffer würzen und etwa 3 Minuten kochen lassen.
  3. Anschließend Obers dazugeben und den Sud nochmals kurz erhitzen.
  4. Zum Schluss die Miesmuscheln mit etwas Weißweinsud in tiefen Tellern anrichten und mit Rosmarin garnieren.

Tipp: Beim Kauf darauf achten, dass die Miesmuscheln geschlossen sind und frisch nach Meer riechen.

Rezept von Stefan Nauschnegg

'Silvia kocht', die ORF-Kochshow zum Nachkochen

Vom Bildschirm auf den Teller: "Silvia kocht – Die 100 besten Rezepte der ORF-Kochshow" lädt zum Nachkochen und Genießen ein. Das Buch gibt jenen Menschen eine Bühne, die mit Wissen, Geduld und Mut die Vielfalt der heimischen Küche bewahren und bereichern. Silvia Schneider nimmt ihre Leser auf eine kulinarische Reise durch Österreich und darüber hinaus mit.

Regionale Lieblingsrezepte treffen auf persönliche Geschichten, Begegnungen und die Menschen hinter den Produkten. So verbinden sich alte Küchentraditionen mit neuen Ideen und regionalem Genuss. Genaue Zutatenlisten und Beschreibungen helfen bei der Zubereitung. Das Buch ist ab 5. November erhältlich – man kann ab sofort die XXL-Luxus-Ausgabe mit 164 Seiten um 49,50 Euro und das klassische Hardcover-Buch mit 148 Seiten um 29,50 Euro vorbestellen unter www.oe24.at/silviakocht

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