Blitz-Rezept für den Herbst: So gelingt Lasagne aus dem Airfryer

Im Herbst haben wir Lust auf echtes Comfort Food, wie eine herrlich wärmende Lasagne. Doch wer möchte nach einem langen Arbeitstag noch stundenlang in der Küche stehen? Die Lösung: die Heißluftfritteuse. Damit gelingt der herzhafte Klassiker im Handumdrehen.

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Lasagne aus dem Airfryer? Was zunächst ungewöhnlich klingt, funktioniert überraschend gut. In der Heißluftfritteuse zauberst du in Rekordzeit eine Lasagne, die außen perfekt knusprig und innen herrlich saftig ist. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Strom und ist ideal für 1- bis 2-Personen-Haushalte.

Lasagne aus dem Airfryer

Lasagne © Getty Images

Hier kommt das ultimative Blitz-Rezept, das dank eines genialen Soßen-Tricks komplett ohne aufwendige Béchamelsoße auskommt.

Zutaten für 2 Portionen 200 g Faschiertes (oder eine vegane Alternative

1 kleine Zwiebel

1 Stk. Knoblauchzehe

1 EL Olivenöl

300 g gehackte Tomaten oder Passata

1 TL Oregano

1/2 TL Paprikapulver

1 Prise Salz, Pfeffer

4-6 Stk. Lasagneplatten

100 g Crème fraîche oder Ricotta

80-100 g geriebener Käse Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 30 Min. Personen: 2

Zubereitung

Erhitze das Olivenöl in einer Pfanne und brate das Faschierte krümelig an. Zwiebeln und Knoblauch dazugeben und kurz mitbraten. Lösche alles mit den gehackten Tomaten ab und rühre die Gewürze unter. Lass die Soße für ca. 5 Minuten leicht einköcheln, damit sie nicht zu flüssig ist. Fette deine kleine Auflaufform leicht ein. Beginne mit einem Klecks Tomaten-Hackfleisch-Soße auf dem Boden (so rutscht nichts und die Platten weichen gut auf). Lege eine Lasagneplatte darauf (bei Bedarf einfach in der Mitte durchbrechen, damit sie in die Form passt). Nun im Wechsel Soße und Lasagneplatten schichten, bis die Zutaten aufgebraucht sind. Auf die letzte Lasagneplatte kommt keine rote Soße mehr, sondern die Crème fraîche (oder der Ricotta). Verstreiche sie großzügig. Stelle die Auflaufform in den Airfryer. Damit die Nudelplatten in Ruhe garen können, ohne dass der Käse oben verbrennt, backen wir die Lasagne erst einmal bei 160 °C für ca. 20 Minuten. Jetzt streust du den geriebenen Käse über die heiße Crème fraîche. Drehe den Airfryer auf 180 °C hoch und backe das Ganze für weitere 5 bis 8 Minuten. Sobald der Käse goldbraun blubbert und verführerisch duftet, ist dein Soulfood fertig.

Darauf musst du achten

Ein Airfryer erhitzt stark von oben. Eine flachere Lasagne mit ca. 3-4 Schichten gart wesentlich gleichmäßiger durch als ein riesiger Nudelturm. Nutze Backpapier, falls du keine passende Auflaufform hast. Einfach das Backpapier an den Seiten etwas hochschlagen und als "Bett" in den Garkorb legen, achte aber darauf, dass die Luft noch gut zirkulieren kann.



Wenn du die Lasagne aus der Heißluftfritteuse holst, lass sie unbedingt 5 Minuten stehen. Die Schichten setzen sich, die Soße zieht an und sie lässt sich viel besser schneiden, ohne auseinanderzufallen.