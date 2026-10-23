Himmlische Maroni-Desserts, die wirklich IMMER gelingen

Anstatt die geliebten Esskastanien nur heiß aus der Tüte zu snacken, holen wir sie heute als Stars auf die Dessertteller.

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Maroni können so viel mehr, als uns auf dem Weihnachtsmarkt die Hände zu wärmen. Wie wäre es, sie einmal als Dessert zu genießen? Wir haben drei sündhaft gute Maroni-Desserts für euch, für die ihr keine Meisterkonditoren sein müsst. Ob für das Sonntagsmenü, als Seelentröster an einem Regentag oder um Gäste zu beeindrucken: Diese drei Rezepte sind absolute Geling-Garanten!.

Maroni-Schoko-Mousse

Maroni-Schoko-Mousse © Getty Images

Zutaten für 4 Personen 250 g Maronipüree

150 g dunkle Schokolade

250 ml Schlagobers

2 EL Staubzucker

1 EL Rum Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 15 Min. Personen: 4

Zubereitung

Die dunkle Schokolade im Wasserbad langsam schmelzen und anschließend leicht abkühlen lassen (sie darf nicht mehr heiß sein!). Das ungesüßte Maronipüree mit dem Puderzucker und dem Rum (oder Vanille) in einer Schüssel mit einem Handrührgerät glatt und cremig rühren. Die abgekühlte, aber noch flüssige Schokolade unter die Maronicreme rühren. In einer separaten Schüssel die Sahne steif schlagen. Zuerst einen kleinen Löffel Sahne kräftig unter die Maroni-Schoko-Masse rühren, um sie aufzulockern. Dann den Rest der Sahne ganz vorsichtig mit einem Teigschaber unterheben, damit es schön luftig bleibt. Die Mousse in 4 schöne Gläser füllen (wer mag, streut vorher etwas Keks-Crunch auf den Boden) und für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank stellen. Vor dem Servieren mit Schokoraspeln dekorieren.

Maroni-Tiramisu

Maroni-Tiramisu © Getty Images/iStockphoto

Zutaten für 4 Personen 250 g Mascarpone

200 g süßes Maronipüree

200 ml Schlagobers

1 Pck. Vanillezucker

12-16 Stk. Löffelbiskuits

150 ml starker Espresso

2 EL Amaretto

ungesüßtes Kakaopulver Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 20 Min. Personen: 4

Zubereitung

Den Espresso kochen, mit dem Amaretto vermischen und in einem tiefen Teller abkühlen lassen. Die Sahne steif schlagen und beiseitestellen. Die Mascarpone zusammen mit dem süßen Maronipüree und dem Vanillezucker kurz, aber kräftig aufschlagen, bis eine homogene Creme entsteht. Dann die steife Sahne vorsichtig unterheben. Die Löffelbiskuits kurz (!) von beiden Seiten in den kalten Espresso tauchen. Den Boden von 4 Dessertgläsern damit auslegen (die Biskuits dafür einfach in Stücke brechen). Eine Schicht Maroni-Mascarpone-Creme darauf verteilen. Diesen Vorgang wiederholen, bis das Glas voll ist (mit einer Cremeschicht abschließen). Das Tiramisu für mindestens 3 Stunden (am besten über Nacht) in den Kühlschrank stellen. Direkt vor dem Servieren großzügig mit Kakaopulver bestäuben.

Vermicelles mit Maronipüree

Vermicelles mit Maronipüree © Getty Images

Zutaten für 4 Personen 400 g Vermicelles-Masse

2 EL Kirschwasser oder Milch

250 ml Schlagobers

1 TL Vanillezucker

50 g Meringues Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 15 Min. Personen: 4

Zubereitung