Herbst-Magie
Himmlische Maroni-Desserts, die wirklich IMMER gelingen
Maroni können so viel mehr, als uns auf dem Weihnachtsmarkt die Hände zu wärmen. Wie wäre es, sie einmal als Dessert zu genießen? Wir haben drei sündhaft gute Maroni-Desserts für euch, für die ihr keine Meisterkonditoren sein müsst. Ob für das Sonntagsmenü, als Seelentröster an einem Regentag oder um Gäste zu beeindrucken: Diese drei Rezepte sind absolute Geling-Garanten!.
Maroni-Schoko-Mousse
Zutaten für 4 Personen
- 250 g Maronipüree
- 150 g dunkle Schokolade
- 250 ml Schlagobers
- 2 EL Staubzucker
- 1 EL Rum
Zubereitung
- Die dunkle Schokolade im Wasserbad langsam schmelzen und anschließend leicht abkühlen lassen (sie darf nicht mehr heiß sein!).
- Das ungesüßte Maronipüree mit dem Puderzucker und dem Rum (oder Vanille) in einer Schüssel mit einem Handrührgerät glatt und cremig rühren.
- Die abgekühlte, aber noch flüssige Schokolade unter die Maronicreme rühren.
- In einer separaten Schüssel die Sahne steif schlagen. Zuerst einen kleinen Löffel Sahne kräftig unter die Maroni-Schoko-Masse rühren, um sie aufzulockern. Dann den Rest der Sahne ganz vorsichtig mit einem Teigschaber unterheben, damit es schön luftig bleibt.
- Die Mousse in 4 schöne Gläser füllen (wer mag, streut vorher etwas Keks-Crunch auf den Boden) und für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank stellen. Vor dem Servieren mit Schokoraspeln dekorieren.
Maroni-Tiramisu
Zutaten für 4 Personen
- 250 g Mascarpone
- 200 g süßes Maronipüree
- 200 ml Schlagobers
- 1 Pck. Vanillezucker
- 12-16 Stk. Löffelbiskuits
- 150 ml starker Espresso
- 2 EL Amaretto
- ungesüßtes Kakaopulver
Zubereitung
- Den Espresso kochen, mit dem Amaretto vermischen und in einem tiefen Teller abkühlen lassen.
- Die Sahne steif schlagen und beiseitestellen.
- Die Mascarpone zusammen mit dem süßen Maronipüree und dem Vanillezucker kurz, aber kräftig aufschlagen, bis eine homogene Creme entsteht. Dann die steife Sahne vorsichtig unterheben.
- Die Löffelbiskuits kurz (!) von beiden Seiten in den kalten Espresso tauchen. Den Boden von 4 Dessertgläsern damit auslegen (die Biskuits dafür einfach in Stücke brechen).
- Eine Schicht Maroni-Mascarpone-Creme darauf verteilen. Diesen Vorgang wiederholen, bis das Glas voll ist (mit einer Cremeschicht abschließen).
- Das Tiramisu für mindestens 3 Stunden (am besten über Nacht) in den Kühlschrank stellen. Direkt vor dem Servieren großzügig mit Kakaopulver bestäuben.
Vermicelles mit Maronipüree
Zutaten für 4 Personen
- 400 g Vermicelles-Masse
- 2 EL Kirschwasser oder Milch
- 250 ml Schlagobers
- 1 TL Vanillezucker
- 50 g Meringues
Zubereitung
- Die Meringues (Baisers) mit den Fingern grob zerbröseln und als unterste, knusprige Schicht in 4 Gläser füllen.
- Die Sahne mit dem Vanillezucker (hier bewusst nicht zu viel Zucker nehmen, da die restlichen Zutaten schon süß sind!) richtig schön steif schlagen und als üppiges Wölkchen auf die Baiser-Brösel setzen.
- Die Vermicelles-Masse (falls sie aus dem Kühlschrank kommt und sehr fest ist, kurz mit Kirschwasser oder Milch glattrühren) in eine traditionelle Vermicelles-Presse geben. Wer die nicht hat, nutzt eine handelsübliche Spätzlepresse oder einen festen Spritzbeutel mit Lochtülle.
- Das Püree direkt über die Sahnehaube in feinen Fäden (den "Spaghetti" oder "Würmchen") drücken.
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