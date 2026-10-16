Mit diesem Trick lassen sich Maroni immer leicht schälen

Wenn der Herbst Einzug hält, dürfen köstliche Maroni einfach nicht fehlen. Doch wer die Esskastanien zu Hause selbst zubereitet, kennt das Problem: Das Schälen wird schnell zur mühsamen Geduldsprobe. Dabei gibt es einen genialen Trick, mit dem sich die Schalen ganz einfach lösen lassen.

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Wer kann dem herrlich süßlichen Duft frisch gerösteter Maroni schon widerstehen? Wäre da nur nicht das lästige Schälen: Die harte Außenschale leistet Widerstand, man verbrennt sich die Finger und diese hartnäckige, pelzige Innenhaut will einfach nicht abgeben. Die halbe Maroni zerbröselt, bevor sie überhaupt im Mund landet. Doch damit ist jetzt Schluss. Wenn du ein paar simple Kniffe anwendest, löst sich die Schale samt Häutchen fast wie von Zauberhand.

Die richtige Vorbereitung ist alles

Maroni © Getty Images

Bevor du die Kastanien verzerrst, müssen sie richtig vorbereitet werden. Nimm ein scharfes Messer (am besten ein kleines Rüstmesser) und schneide die Maroni an der bauchigen Seite oder an der Spitze kreuzweise ein. Wichtig: Durchtrenne wirklich nur die Schale und ritze nicht zu tief ins Fruchtfleisch, sonst trocknet die Kastanie später aus und zerbricht.

Lege die eingeritzten Maroni vor dem Rösten für mindestens eine Stunde in eine Schüssel mit kaltem Wasser. Die Schale saugt sich mit Feuchtigkeit voll und wird weicher, was später dafür sorgt, dass sie sich deutlich besser ablöst.

So lassen sich Maroni leichter schälen

Hitze allein reicht oft nicht aus, um die störrische Innenhaut von der Nuss zu trennen. Das Trick lautet: Wasserdampf.

Methode A: Der Backofen-Trick

Verteile die eingeweichten Maroni auf einem Backblech (die eingeschnittene Seite zeigt nach oben). Stelle nun unbedingt eine feuerfeste Schale mit Wasser mit in den auf 200 °C vorgeheizten Backofen. Der entstehende Dampf verhindert, dass die Maroni austrocknen, und sorgt dafür, dass die Schalen weit aufplatzen. Nach etwa 20 bis 25 Minuten sind sie perfekt.

Methode B: Der Trick aus der Mikrowelle

Wenn es schnell gehen muss, ist die Mikrowelle dein bester Freund. Gib die eingeritzten Kastanien in ein mikrowellengeeignetes Gefäß, gib einen kräftigen Schluck Wasser hinzu und decke das Ganze ab. Für ca. 1 bis 2 Minuten in die Mikrowelle geben. Durch den extrem heißen Wasserdampf auf engstem Raum sprengt es die Schale fast von alleine auf. Einziger Wermutstropfen: Das typische Röstaroma fehlt hierbei.

Der Schäl-Hack

Maroni © Getty Images

Jetzt kommt der entscheidende Moment, an dem die meisten scheitern. Maroni müssen zwingend heiß geschält werden. Kühlt die Kastanie ab, verklebt die pelzige Innenhaut sofort wieder mit dem Fruchtfleisch und der Kampf beginnt von vorn.

Da man sich an den frisch gerösteten Kastanien aber die Finger verbrennen kann, hier der Insider-Tipp: Ziehe dir saubere Silikon- oder dicke Gummihandschuhe an. Damit kannst du die heißen Kastanien problemlos greifen und die Schale einfach abziehen.

Die Alternative ohne Handschuhe: Wickel die heißen Maroni direkt aus dem Ofen für wenige Minuten stramm in ein feuchtes, sauberes Küchentuch. Rubbel die Kastanien im Tuch leicht aneinander. Die gestaute Feuchtigkeit gibt der Schale den Rest und das Häutchen lässt sich danach kinderleicht abstreifen. Extra-Tipp: Hole immer nur eine kleine Portion Maroni aus dem Ofen und lass den Rest bei geschlossener Tür noch in der Restwärme liegen, damit sie nicht auskühlen.