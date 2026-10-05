Wann beginnt die Ganslzeit 2026?

Knusprige Haut, saftiges Fleisch, Rotkraut und Knödel: Obwohl Martini erst im November gefeiert wird, beginnt die Ganslzeit in Wien längst früher. Einige bekannte Restaurants haben ihre Gansln bereits auf der Karte, bei vielen anderen fällt der Startschuss bald.

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Der Herbst lässt zwar Wetter-technisch noch auf sich warten, doch bevor es so weit ist kehrt bereits einer der beliebtesten Klassiker der österreichischen Küche zurück. Traditionell erreicht die Ganslzeit rund um den Martinstag am 11. November ihren Höhepunkt. Wer nicht so lange warten möchte, hat Glück: In Wien werden bereits Anfang Oktober die ersten Portionen serviert.

Einen einheitlichen Starttermin gibt es nämlich nicht. Während manche Wirtshäuser schon mit Monatsbeginn loslegen, starten viele weitere Lokale erst ab Mitte Oktober. Wer in den kommenden Wochen einen Tisch ergattern möchte, sollte besser früh reservieren – gerade bei den bekannten Gansl-Hotspots sind die begehrten Termine schnell ausgebucht.

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Stuwer: Haubengansl und erstmals Vegansl

Im Stuwer im 2. Bezirk hat die Ganslzeit bereits am 1. Oktober begonnen. Das bekannte "Haubengansl" ist wieder zurück auf der Karte. Eine besondere Premiere gibt es heuer ebenfalls: Erstmals serviert das Lokal auch ein rein pflanzliches "Vegansl". Damit kommen auch alle auf ihre Kosten, die zwar auf Fleisch, aber nicht auf das herbstliche Gansl-Erlebnis verzichten wollen.

Ganslwochen im Gmoakeller

Von 9. Oktober bis 21. November serviert der Gmoakeller sein Martinigansl mit Maroni-Rotkraut, zweierlei Knödeln und Bratapfel mit Preiselbeeren. Die Portion kostet 36,80 Euro – urige Wiener Wirtshausatmosphäre inklusive.

Steirerstöckl: Ganslwochen seit Anfang Oktober

Auch das Steirerstöckl im 18. Bezirk gehört zu den Frühstartern. In dem traditionsreichen Wirtshaus am Rand des Pötzleinsdorfer Schlossparks laufen die Ganslwochen bereits seit dem 1. Oktober. Österreichische Küche und die Lage im Grünen machen das Lokal gerade im Herbst zu einer besonders beliebten Adresse. Die Ganslwochen laufen hier bis in den Dezember.

Nigls: Start am 8. Oktober

Nur noch wenige Tage müssen sich Gäste des Nigls in Ottakring gedulden. In der bekannten Gastwirtschaft beginnt die Ganslzeit heuer am 8. Oktober. Das Lokal im 16. Bezirk ist für klassische Wiener Wirtshausküche bekannt – entsprechend groß dürfte auch hier die Nachfrage nach dem traditionellen Herbstgericht sein.

Ganslzeit im Grünspan

Bei Plachutta's Grünspan beginnt die Ganslsaison erst etwas später. Ab 21. Oktober werden hier die herbstlichen Schmankerl rund ums Martinigansl aufgetischt: von der kräftigen Ganslsuppe, über das knusprige Martinigansl mit Brezenknödel, Rotkraut oder warmem Krautsalat, bis hin zu den beliebten Erdäpfelknödeln mit Ganslfülle ist alles dabei.

Das Bootshaus: Gansl an der Alten Donau

Im Bootshaus im 22. Bezirk fällt der Startschuss am 15. Oktober. Serviert wird das Gansl unter anderem mit Erdäpfelknödeln, Maroni-Rotkraut, Kürbis aus dem Rohr, Safterl und Preiselbeeren. Auch eine Ansfeldner Freilandgans steht zur Auswahl. Mit Blick auf die Alte Donau lässt sich die Ganslzeit hier in besonders schöner Kulisse einläuten.

Wann beginnt die Ganslzeit 2026?

Die kurze Antwort lautet: In Wien hat sie bereits begonnen. Einzelne Restaurants servieren ihre Gansln seit Anfang Oktober, ab der zweiten Monatshälfte zieht dann ein großer Teil der Wiener Gastronomie nach. Die Hauptsaison erstreckt sich traditionell bis rund um Martini am 11. November, vielerorts bleibt das Gansl aber bis Ende November oder sogar bis Weihnachten auf der Karte.

Wer sein Lieblingslokal bereits im Auge hat, sollte mit der Reservierung nicht zu lange warten. Denn egal, ob klassisch oder vegan: Das erste Gansl des Jahres lassen sich viele Wienerinnen und Wiener nicht entgehen.