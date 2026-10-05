Diese Schoko-Fehler machen Kunden im Supermarkt

Teuer bedeutet nicht automatisch gut: Wer im Supermarkt zu einer hochwertigen Schokolade greifen möchte, sollte auf ganz andere Dinge achten.

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Vor dem Schokoladenregal stehen und einfach die teuerste Tafel nehmen? Das kann ein ziemlich schlechter Einkaufsrat sein. Denn der Preis allein verrät erstaunlich wenig darüber, wie hochwertig eine Schokolade tatsächlich ist. Auch eine edle Verpackung oder ein besonders klangvoller Markenname sind noch kein Qualitätsbeweis. Wer beim nächsten Einkauf eine wirklich gute Schokolade erwischen möchte, sollte stattdessen einen Blick auf die Zutatenliste und die Bezeichnung werfen.

Fehler Nummer 1: Gute Schokolade am Preis erkennen wollen

Eine Tafel für sechs Euro muss nicht automatisch besser schmecken als eine für zwei Euro. Im Preis stecken schließlich auch Faktoren wie Marke, Verpackung, Marketing, Vertriebswege oder die Positionierung des Produkts. Umgekehrt bedeutet ein niedriger Preis ebenfalls nicht automatisch schlechte Qualität. Der Preis kann ein Hinweis sein – er ist aber kein verlässliches Qualitätskriterium.

Fehler Nummer 2: Nur auf den Kakaoanteil schauen

. © Getty Images

"70 Prozent Kakao" klingt zunächst nach einem Qualitätsmerkmal. Tatsächlich sagt der Kakaoanteil vor allem etwas über den Charakter der Schokolade aus – etwa darüber, wie intensiv und bitter sie schmecken kann. Bei dunkler Schokolade kann ein hoher Kakaoanteil interessant sein. Er allein macht die Tafel aber noch nicht automatisch hochwertig. Auch die verwendeten Kakaobohnen, deren Verarbeitung und die übrigen Zutaten spielen eine Rolle.

Fehler Nummer 3: Die Zutatenliste ignorieren

Hier lohnt sich der genauere Blick. Bei einer klassischen dunklen Schokolade findet man häufig nur wenige Zutaten: Kakaomasse, Zucker und Kakaobutter, je nach Produkt beispielsweise zusätzlich Vanille oder andere Zutaten. Eine kurze Zutatenliste ist zwar kein automatischer Qualitätsstempel, kann aber einen ersten Eindruck vermitteln.



Bei Milchschokolade kommen typischerweise Milchbestandteile dazu. Entscheidend ist nicht, dass möglichst wenig Zutaten enthalten sind, sondern welche Zutaten verwendet werden und in welcher Zusammensetzung.

Fehler Nummer 4: Kakaobutter und andere Fette gleichsetzen

Schokoladentafel © Getty Images

Ein wichtiger Blick auf die Zutatenliste gilt der Fettquelle. Kakaobutter ist das natürliche Fett der Kakaobohne und gehört traditionell zu hochwertiger Schokolade. Bei bestimmten Schokoladen dürfen allerdings auch andere pflanzliche Fette eingesetzt werden, unter den dafür geltenden gesetzlichen Bedingungen und Kennzeichnungsvorschriften.



Das bedeutet nicht automatisch, dass ein Produkt schlecht ist. Wer jedoch eine klassische Schokolade mit möglichst typischem Kakaoaroma sucht, kann auf die Zusammensetzung achten.

Fehler Nummer 5: "Edle Verpackung" mit Qualität verwechseln

Goldfolie, schwere Kartonverpackung und elegante Schrift lassen eine Schokolade schnell besonders hochwertig aussehen. Aber: Die Verpackung kann nichts über den Geschmack der Schokolade sagen. Wer wirklich vergleichen möchte, sollte die Tafel umdrehen und sich die Zutatenliste, die Kakaoangabe und die genaue Produktbezeichnung ansehen.

Woran erkennt man wirklich eine gute Schokolade?

Wer im Supermarkt eine hochwertige Schokolade finden möchte, kann sich an ein paar ziemlich konkreten Punkten orientieren:



1. Kakaomasse statt nur "Kakao" weit oben in der Zutatenliste

Bei dunkler Schokolade sollte Kakaomasse eine der Hauptzutaten sein. Je nach Sorte kommen danach Zucker und Kakaobutter. Eine sehr lange Zutatenliste ist nicht automatisch schlecht – bei klassischer Schokolade braucht es aber erstaunlich wenig.



2. Kakaobutter als Fettquelle

Kakaobutter ist das natürliche Fett der Kakaobohne und sorgt für das typische Schmelzverhalten von Schokolade. Bei hochwertiger klassischer Schokolade sollte sie entsprechend eine zentrale Rolle spielen. Andere pflanzliche Fette können bei bestimmten Schokoladen zwar zulässig sein, sind aber nicht dasselbe.



3. Nicht einfach möglichst viel Kakao

70, 80 oder sogar 90 Prozent Kakao klingen hochwertig, sind aber kein Qualitätssiegel. Der Kakaoanteil sagt vor allem etwas über die Intensität und Bitterkeit aus. Eine gute 60-prozentige Schokolade kann geschmacklich deutlich besser sein als eine schlechte mit 85 Prozent.



4. Weniger Zucker kann ein Hinweis sein, aber kein Muss

Bei zwei vergleichbaren Tafeln kann ein geringerer Zuckeranteil interessant sein. Allerdings gehört Zucker bei vielen Schokoladensorten ganz bewusst zum Geschmacksprofil. "Wenig Zucker" bedeutet deshalb nicht automatisch "hochwertiger".



5. Herkunft des Kakaos kann Aufschluss geben

Hersteller, die angeben, woher ihre Kakaobohnen stammen, liefern mehr Informationen als eine Tafel, auf der lediglich "Kakao" steht. Herkunftsangaben oder Angaben zu bestimmten Kakaosorten können für Schokoladenfans interessant sein, sie garantieren allein aber ebenfalls noch keinen besseren Geschmack.



6. Und dann kommt der wichtigste Test: die Schokolade selbst

Gute Schokolade sollte sich gleichmäßig brechen, angenehm schmelzen und ein klares Kakaoaroma entwickeln. Bei dunkler Schokolade darf die Bitterkeit präsent sein, sollte aber nicht einfach nur scharf oder verbrannt wirken. Milchschokolade sollte cremig und ausgewogen schmecken, ohne dass Zucker das gesamte Aroma überdeckt.