So viel kosten Glühwein, Punsch & Co. auf den Wiener Christkindlmärkten

Was kostet der Glühwein heuer auf Wiens Christkindlmärkten? Wir haben die Preise von Spittelberg bis Stephansplatz verglichen, inklusive Becherpfand. Und auch bei den Punschpreisen gibt es heuer einige Unterschiede.

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Die ersten Wiener Christkindlmärkte haben bereits geöffnet, an diesem Wochenende kommen weitere dazu. Damit startet auch offiziell die Punsch-Saison, allerdings nicht unbedingt günstig. Denn zwischen klassischem Glühwein und ausgefallenen Punsch-Kreationen liegen teilweise mehrere Euro. Wir haben die Preise der Wiener Christkindlmärkte verglichen und zeigen, wo du wie viel für dein Häferl bezahlen musst, inklusive Pfand.

Wo kostet der Punsch am wenigsten?

Wer beim Punschen ein bisschen auf den Preis achten möchte, sollte einen Blick auf den Spittelberg werfen. Dort gibt es Glühwein und Punsch bereits ab 4,80 Euro. Dazu kommen drei Euro Häferlpfand. Damit zahlst du für das erste Getränk zunächst 7,80 Euro.



Vor dem Schloss Schönbrunn bewegen sich die Preise für Glühwein und Punsch laut Veranstalter zwischen fünf und 6,50 Euro. Das Pfand beträgt fünf Euro. Ein klassischer Glühwein und Orangenpunsch wurden bei einem Lokalaugenschein mit jeweils 5,50 Euro ausgezeichnet.



Am Uni-Campus kostet ein Glühwein oder Punsch 5,50 Euro. Auch hier kommen fünf Euro Pfand dazu. Damit liegt der erste Becher bei 10,50 Euro.

Stephansplatz: Spezialpunsch kostet fast acht Euro

Christkindlmarkt Stephansplatz © Getty Images

Deutlich teurer wird es am Stephansplatz. Ein klassischer Punsch kostet dort 6,20 Euro, Glühwein liegt zwischen 6,20 und 6,50 Euro. Wer lieber eine ausgefallenere Variante probiert, muss tiefer in die Tasche greifen: Himbeer-, Brombeer- und Mozartpunsch sowie einige weitere Spezialitäten kosten bis zu 7,90 Euro.



Das Häferlpfand beträgt fünf Euro. Für einen klassischen Punsch zahlst du beim ersten Mal also 11,20 Euro, für eine der teureren Kreationen sogar 12,90 Euro.

Wie erklären sich die Preise?

Die Magmag Group ist heuer für vier Wiener Weihnachtsmärkte verantwortlich: den Markt am Stephansplatz, das Weihnachtsdorf am Uni-Campus, den Markt am Maria-Theresien-Platz und erstmals auch den Weihnachtszauber am Schwarzenbergplatz.



Ein Unternehmenssprecher erklärt, dass sich die Preise je nach Standort unterschiedlich entwickelt hätten. Am Uni-Campus kostet ein Glühwein oder Punsch heuer 5,50 Euro. Damit wurde der Getränkepreis dort um zehn Cent erhöht. Bei den anderen drei Märkten seien die Preise gegenüber dem Vorjahr um drei bis fünf Prozent gestiegen.



Als Gründe nennt das Unternehmen die höheren Einkaufspreise für Waren und Zutaten sowie gestiegene Personal-, Energie- und Logistikkosten. Man habe versucht, die Preiserhöhungen so moderat wie möglich zu halten.

Was ist mit Rathausplatz und Karlsplatz?

Für den Karlsplatz und den Rathausplatz liegen derzeit noch keine verlässlich bestätigten Getränkepreise für 2026 vor. Sobald die Angaben vorliegen, zeigt sich, wie tief du dort für Glühwein und Punsch in die Tasche greifen musst.