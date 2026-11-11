Nobelrestaurant verbietet jetzt Handys und Brillen

Im Berliner Sternerestaurant Nobelhart & Schmutzig sollen Gäste ihren Abend genießen, statt ihn zu filmen. Jetzt zieht das Lokal auch bei smarten Brillen eine klare Grenze.

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Bevor der erste Bissen im Mund landet, muss schnell noch ein Foto für Instagram her. Doch im Berliner Sternerestaurant Nobelhart & Schmutzig stellt man sich einen gelungenen Restaurantabend anders vor. Hier soll das Essen vor allem eines sein: ein Erlebnis für die Menschen, die tatsächlich am Tisch sitzen.

Deshalb gilt in dem Restaurant seit seiner Eröffnung 2015 ein Foto- und Videoverbot. Im November hat das Team auf seiner Website nun klargestellt: Auch Smartglasses sind im Lokal ausdrücklich verboten.

Warum jetzt auch die Brille draußen bleiben muss

Der Grund ist die Privatsphäre. Smarte Brillen können je nach Modell fotografieren, filmen oder Ton aufnehmen. Ob gerade aufgezeichnet wird, ist für das Gegenüber unter Umständen schwer zu erkennen.

Genau diese Unsicherheit will das Restaurant seinen Gästen und Beschäftigten ersparen. Niemand soll beim Essen überlegen müssen, ob das Gespräch am Tresen gerade mitgeschnitten wird oder ein unbedachter Moment später im Internet landet. Das Team argumentiert: Schon die Möglichkeit, aufgenommen zu werden, verändere die Atmosphäre im Raum.

Die Bitte lautet deshalb ausdrücklich, Smartglasses gleich zu Hause zu lassen.

Handy in die Tasche, Kamera aus

Beim Smartphone wünscht sich das Restaurant, dass es während des Abends in der Tasche bleibt. Der Unterschied ist wichtig: Das Haus formuliert ein Foto- und Videoverbot sowie die Bitte um Handyverzicht. Ein grundsätzliches Mitnahmeverbot für Mobiltelefone wird in der aktuellen Erklärung nicht ausgesprochen. Für Gäste heißt das: den Abend möglichst ohne Display zwischen sich und der Begleitung verbringen.

Ein bisschen Berliner Clubkultur zum Dinner

Die Idee hinter den Regeln kommt laut Restaurant aus der Berliner Clubkultur der frühen 1990er-Jahre. Fotoverbote sollten dort einen geschützten Raum schaffen, in dem Menschen unbefangen feiern können. Diesen Gedanken überträgt das Nobelhart & Schmutzig auf den Restaurantbesuch.

Auf seiner Reservierungsseite bringt das Lokal seine Vorstellung von Luxus so auf den Punkt: "Der größte Luxus sind heute Zeit, Ruhe, Handwerk und Genuss."

Das passt zum Konzept des Hauses rund um Gastgeber Billy Wagner und Küchenchef Micha Schäfer: Im Mittelpunkt stehen hochwertige, saisonale Lebensmittel aus der Region. Gegessen wird an einer langen Theke mit Blick auf die offene Küche oder am großen Gemeinschaftstisch. Gesprächsstoff gibt es damit auch ohne Instagram-Feed.

Für die Speisekarte gibt es eine analoge Lösung

Und wer seine smarte Brille auch als Sehhilfe nutzt? Zumindest fürs Lesen hat das Restaurant vorgesorgt: Vor Ort stehen Lesebrillen von Lunettes Selection in verschiedenen gängigen Stärken zum Ausleihen bereit.

Die Weinkarte muss also niemand auf Verdacht bestellen. Nur die Kamera bekommt an diesem Abend keinen Platz am Tresen.