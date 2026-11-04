Völlig irre! New Yorker Café verlangt 200 Dollar für eine Tasse Kaffee

New York ist für seine horrenden Preise bekannt. So verlangt auch Martin Auer in Manhattan 60 Dollar für sein Brot. Doch ein Café setzt jetzt noch einen drauf: Dort kostet eine einzige Tasse unglaubliche 200 Dollar.

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Wenn du das nächste Mal überlegst, ob du wirklich fünf oder sechs Euro für einen Cappuccino ausgeben möchtest, lohnt sich ein Blick nach Bushwick, Brooklyn. In der vielfach ausgezeichneten Rösterei und im Café Sey Coffee wird Kaffee längst nicht mehr als gewöhnlicher Wachmacher verstanden, sondern als echtes Luxusprodukt, vergleichbar mit den seltensten Spitzenweinen. Der neueste Coup des Cafés: Eine einzige Tasse schwarzer Kaffee kostet rund 200 US-Dollar!

Warum kostet dieser Kaffee so viel?

Der Grund für den astronomischen Preis liegt in der extremen Seltenheit der verwendeten Bohnen. Zum Einsatz kommt ein sogenannter Panamanian Gesha von der weltberühmten Kaffeeplantage Finca Sophia in Panama. Die edle Kaffeesorte gilt als echte Rarität: Ihr Anbau ist äußerst anspruchsvoll, die Ernte fällt entsprechend gering aus. Das macht die Bohnen zu einer begehrten Kostbarkeit unter Kaffeekennern.

Kaffeebohnen © Getty Images

Für den 200-Dollar-Kaffee von Sey Coffee wurden die Bohnen auf schwindelerregenden 2.200 Metern Höhe mitten im panamaischen Nebelwald angebaut. Das kühle Klima dort verlangsamt den Reifeprozess der Kaffeekirschen, was laut Experten zu einer unübertroffenen aromatischen Komplexität führt.

Bei einer privaten Auktion im Jahr 2026 ließ sich Sey Coffee diese Ernte ein Vermögen kosten: Die Rösterei ersteigerte ein exklusives Lot von gerade einmal sieben Kilogramm Bohnen für unglaubliche 44.275 US-Dollar. Das entspricht einem Kilopreis von 6.325 US-Dollar. Bei einer solchen Investition ist der Endpreis für die einzelne Tasse plötzlich gar nicht mehr so verwunderlich.

So schmeckt der Luxus-Kaffee

Wer bei diesem Preis erwartet, dass der Kaffee mit Blattgold verziert ist, irrt. Milch oder gar Zucker sind hier tabu, um die Geschmacksnuancen nicht zu zerstören.

Kaffee © Getty Images

Die glücklichen (und zahlungskräftigen) Verkoster dürfen sich auf Noten von Bergamotte, Mandarine, Rosenblättern sowie einen tiefgründigen Charakter von dunklen Früchten freuen. Die Gesha-Bohne ist berühmt für ihre intensive florale Note, ihre Säure und eine vielschichtige Süße.

Doug Cohen, der Director of Brand Strategy bei Sey Coffee, rät allen Gästen zudem, den Kaffee nicht schnell hinunterzustürzen: Man müsse sich Zeit nehmen, denn gerade während das Getränk langsam in der Tasse abkühlt, entfalten sich völlig neue Facetten des Aromas.

Der Kaffee auf Welt-Tournee

Interessanterweise bleibt dieses Geschmackserlebnis nicht nur den New Yorkern vorbehalten. Sey Coffee hat den sündhaft teuren Tropfen zum Star einer globalen "SEY World Coffee Tour" gemacht. Bei exklusiven Pop-up-Events reisen die Bohnen rund um den Globus, mit Stationen in Metropolen wie Los Angeles, San Francisco, London, Paris, Shanghai und Seoul.