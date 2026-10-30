oe24
TV
E-Paper
Immo
Business

Kaffee-Abzocke

In DIESEN deutschen Städten ist der Espresso am teuersten

O
von
Skin
© Getty Images
Ob der schnelle Kaffee am Morgen oder der cremige Cappuccino in der Mittagspause, das Getränk gehört zum absoluten Alltag. Doch beim Blick auf die Rechnung zeigt sich: Die Preise gehen in deutschen Städten weit auseinander.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Kaffeehändler "Coffee Friend" hat jetzt die Getränkekarten von stolzen 1.232 Cafés in zehn deutschen Metropolen unter die Lupe genommen. Das Ergebnis ist eine echte Kaffee-Offenbarung.

Bremen schlägt sie alle

Das überraschende Ergebnis: Bremen steht ganz oben auf der Liste. Dort kostete ein Espresso im Durchschnitt 2,78 Euro. Am günstigsten war die kleine Tasse ausgerechnet in Köln mit durchschnittlich 2,44 Euro.

Im Schnitt kostet der Espresso über alle zehn Städte hinweg 2,58 Euro. So sieht das Mittelfeld aus:

Frankfurt: 2,65 Euro (Luxus-Wachmacher)

Dresden: 2,63 Euro

Berlin, Düsseldorf und Hamburg: jeweils ca. 2,62 Euro (Solides Mittelfeld) München: 2,51 Euro (Überraschend günstig!)

Stuttgart: 2,50 Euro

Leipzig: 2,48 Euro (Ganz nah dran am Schnäppchen-König Köln)

Der Milch-Aufschlag: So teuer ist es

Sobald Milch ins Spiel kommt, wird es richtig teuer. Im Schnitt aller Städte zahlt man für einen Cappuccino 3,80 Euro und für einen Latte Macchiato saftige 4,33 Euro.

Auch interessant

Amazon startet Same-Day-Lieferung für frische Lebensmittel

Geld fehlt: Volkswagen stoppt elektrischen ID.Golf vorerst

Weltspartag: Höhere Zinsen, aber...

Das bedeutet: Wer vom Espresso auf Latte Macchiato umsteigt, zahlt im Schnitt fast 68 Prozent Aufschlag!

Wo tut der Kaffee am wenigsten weh? Die Studie hat die Preise auch mit dem durchschnittlichen Nettoeinkommen der Bewohner verrechnet. Das Ergebnis dreht das Ranking komplett um: In Stuttgart, München und Frankfurt ist der Kaffee gemessen am Gehalt am besten bezahlbar.

Bremen bleibt auch hier das einsame Schlusslicht: Hier ist der Kaffee nicht nur am teuersten, sondern zieht den Menschen im Verhältnis zu ihrem Einkommen auch das meiste Geld aus der Tasche.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Ardo-Aus: Wut über Sozialplan-Verhandlungen

Amazon startet Same-Day-Lieferung für frische Lebensmittel

Zielfahnder nahmen gesuchten Schlepper fest

In DIESEN deutschen Städten ist der Espresso am teuersten

Achtung: Bald läuft die Geräte-Retter-Prämie aus

Tod von Anna Nicole Smith neu untersucht

Google-Mutter verliert über 500 Milliarden Dollar an Wert

Kolibri: "Sie macht nur die Beine breit"

Rauch an Kanzler: "Sind ganz bestimmt nicht der Lückenbüßer“

Wien: Pro-Hamas-Demonstranten skandieren "Tod Israel"