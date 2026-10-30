Google-Mutter verliert über 500 Milliarden Dollar an Wert

Ein dramatischer Kurseinbruch erschüttert den US-Tech-Riesen Alphabet: Der Google-Mutterkonzern verlor an einem einzigen Handelstag über 500 Milliarden Dollar an Börsenwert, nachdem das Management einräumte, dass die eigenen KI-Antworten das traditionelle Werbegeschäft spürbar kannibalisieren. Gleichzeitig geraten auch Amazon und Microsoft wegen astronomischer Ausgaben im Wettlauf um Künstliche Intelligenz unter Druck der Finanzmärkte.

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Der Absturz an den US-Börsen folgte unmittelbar auf die Vorlage der jüngsten Quartalszahlen des Mutterkonzerns Alphabet. Philipp Schindler, Chief Business Officer bei Google, legte vor Analysten die Schattenseiten der technologischen Transformation offen: Der sogenannte "AI-Modus", bei dem die Suchmaschine Fragen im Dialogstil direkt beantwortet, schmälere die Erlöse aus klassischen Suchanzeigen. Diese Anzeigen, die üblicherweise neben herkömmlichen Suchergebnissen platziert werden, bildeten über Jahrzehnte das unangefochtene Fundament des Konzernertrags.

Trotz der kurzfristigen Delle zeigte sich Schindler zuversichtlich für die langfristige Ausrichtung: Er fühle sich mit der eingeschlagenen Entwicklung einer KI-fokussierten Suchmaschine "sehr wohl". Die historische Dominanz von Google wird durch den aktuellen KI-Boom massiv herausgefordert, da Millionen Nutzer weltweit mittlerweile für ihre Recherchen direkt auf alternative Chatbots wie ChatGPT von OpenAI oder Claude von Anthropic zurückgreifen.

Ex-Managerin verteidigt Strategie: Lieber das eigene Geschäft angreifen

Kim Scott, die früher das Werbegeschäft von Google leitete, analysierte die Situation gegenüber der "BBC"-Sendung "Today". Scott betonte, dass der Konzern konsequent der Firmenphilosophie folge:

Google sei von Beginn an darauf aufgebaut worden, langfristige Wetten auf neue Technologien einzugehen

Der Konzern nehme dabei bewusst in Kauf, dass diese Entscheidungen dem Unternehmen kurzfristig schaden

Google greife im Zweifel lieber das eigene Mittagsgeschäft an, als das Feld kampflos anderen Anbietern zu überlassen

Scott unterstrich: "Ich denke, sie gehen eine langfristige Wette auf KI ein." Die am Mittwoch veröffentlichten Zahlen zeigen zwar ein Umsatzwachstum von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 127,6 Milliarden Dollar für das dritte Quartal bis Ende September. Da der Konzern jedoch insbesondere in der wichtigen Werbesparte hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieb, reagierten die Anleger panisch: Die Aktie stürzte um mehr als 12 Prozent auf ein Sechsmonatstief ab. Der Börsenwert fiel von 3,97 Billionen Dollar am Vortag auf 3,46 Billionen Dollar am Donnerstagabend – ein Minus von über 500 Milliarden Dollar (rund 448 Milliarden Euro).

Tech-Riesen im KI-Rausch: Die Quartalszahlen im Überblick

Nicht nur Google investiert Unsummen in Künstliche Intelligenz. Auch Amazon und Microsoft legten diese Woche ihre Zwischenberichte vor und machten deutlich, dass sie an ihren gewaltigen Ausgabenplänen festhalten wollen. Bei den Investoren wachsen derweil die Zweifel, ob diese Milliardensummen die Ertragskraft des angestammten Kerngeschäfts nicht übermäßig aushöhlen.

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Amazon verbrennt 42 Milliarden Dollar für Chip- und Plattform-Visionen

Besonders die Zahlen von Amazon sorgten an der Wall Street für Entsetzen: Die Aktie gab im nachbörslichen Handel am Donnerstag um 6 Prozent nach. Zwar kletterte der Quartalsumsatz um 11 Prozent auf 201 Milliarden Dollar, doch ein schwindelerregender negativer Cashflow in Höhe von minus 42 Milliarden Dollar schockierte die Märkte. Diese Kennzahl belegt nicht nur, dass Amazon deutlich mehr Geld ausgibt als einnimmt – die Ausgaben haben sich innerhalb von nur drei Monaten versechsfacht.

Konzernchef Andy Jassy rechtfertigte die astronomischen Investitionen mit der Aussicht auf künftige Billionengeschäfte:

Amazon habe die reale Chance auf zwei künftige Geschäftsfelder mit einem Potenzial von jeweils einer Billion Dollar

Jassy verwies in Gesprächen mit Finanzanalysten mehrfach auf den Bau und Verkauf konzerneigener Computerchips

Die Entwicklerplattform Bedrock ermögliche zahlenden Unternehmenskunden den Zugriff auf führende KI-Modelle

Jassy räumte ein, dass eine Verteilung der Ausgaben auf 25 Jahre bequemer wäre, dies aber angesichts des Tempos nicht der Realität entspreche

"Eine der Lektionen, die wir in über 20 Jahren gelernt haben, ist, dass es nicht das eine Werkzeug gibt, das die Welt beherrscht", so Jassy. "Die Leute nehmen immer an, dass das, was anfangs führt, das Einzige ist, was genutzt wird – das ist niemals wahr." Er bekräftigte: "Wir können diesen Plan finanzieren, und ich glaube, er wird die Größe, den Umsatz und den freien Cashflow von Amazon für immer verändern."

Microsoft drosselt Ausgaben und streicht Tausende Stellen

Deutlich gelassener reagierten die Finanzmärkte auf den Bericht von Microsoft, wo die Aktie am Donnerstag um weniger als ein Prozent nachgab. Der wichtigste Geldgeber von OpenAI gab rund 5 Milliarden Dollar weniger für dezidierte KI-Investitionen aus und kündigte zudem den Abbau von Tausenden Arbeitsplätzen an, um die Kostenbasis nachhaltig zu senken.

Während der Gesamtumsatz um 19 Prozent auf 92,3 Milliarden Dollar kletterte, legte das ertragreiche Cloud-Geschäft um 30 Prozent auf 63 Milliarden Dollar zu. Microsoft-Chef Satya Nadella berichtete, dass sich die automatisierten Aufgaben durch den hauseigenen KI-Assistenten Copilot seit Juli nahezu verdoppelt hätten, während die Zahl der täglichen Nutzer im Jahresvergleich um 500 Prozent nach oben schoss. Analyst Woo merkte dennoch kritisch an, dass die Wall Street weiter hinterfrage, welche Tech-Konzerne die gewaltigen KI-Versprechen am Ende tatsächlich in nachhaltige Gewinne ummünzen können.