Amazon startet Same-Day-Lieferung für frische Lebensmittel

Der Online-Riese Amazon baut sein Angebot massiv aus und liefert ab sofort frische Lebensmittel noch am Tag der Bestellung direkt an die Haustür. Das neue Angebot startet vorerst in drei deutschen Großstädten, während Kunden in Österreich vorerst noch leer ausgehen.

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Mit diesem strategischen Schritt greift der US-amerikanische Handelsriese den traditionellen Lebensmittelhandel frontal an. Kundinnen und Kunden in ausgewählten Postleitzahlgebieten von Frankfurt am Main, Köln und München können ab sofort ihren gesamten täglichen Bedarf in einer einzigen Bestellung bündeln. Wo bisher getrennte Bestellungen oder spezielle Nischen-Lieferdienste nötig waren, genügt nun ein einziger digitaler Warenkorb.

Mit diesem strategischen Schritt greift der US-amerikanische Handelsriese den traditionellen Lebensmittelhandel frontal an. Kundinnen und Kunden in ausgewählten Postleitzahlgebieten von Frankfurt am Main, Köln und München können ab sofort ihren gesamten täglichen Bedarf in einer einzigen Bestellung bündeln. Wo bisher getrennte Bestellungen oder spezielle Nischen-Lieferdienste nötig waren, genügt nun ein einziger digitaler Warenkorb.

Das Warensortiment deckt dabei sämtliche Bereiche des täglichen Bedarfs lückenlos ab:

Frische Molkereiprodukte wie Milch, Butter, Joghurt und Käse

Frische Eier sowie tagesfrisches Obst und Gemüse wie Bananen und Salate

Fleisch, Geflügel und frischer Fisch in kontrollierter Qualität

Brot, feine Backwaren und Gebäck

Umfangreiches Sortiment an Tiefkühlwaren und Fertiggerichten

Wer beispielsweise ein Ladekabel, Kopfhörer, Waschmittel oder ein Buch bestellt, kann nun im selben Moment Milch, Bananen und Rindfleisch hinzufügen. Der Einkauf erfolgt ohne zusätzliche Registrierung oder separate Applikation direkt über die reguläre Website Amazon.de sowie die herkömmliche Amazon-Shopping-App.

Express-Zustellung am selben Tag: Zwei Zeitfenster zur Auswahl

Der Konzern verspricht eine extrem rasche Zustellung innerhalb weniger Stunden nach Bestelleingang. Um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kundschaft gerecht zu werden, führt das Unternehmen zwei verschiedene Zustellvarianten ein. Kundinnen und Kunden können wählen zwischen einem großzügigeren Vier-Stunden-Zeitfenster und einer besonders zügigen Express-Variante mit einem Zeitfenster von lediglich zwei Stunden.

Um die Frische und Unversehrtheit der empfindlichen Produkte sicherzustellen, setzt das Unternehmen auf ein mehrstufiges Qualitäts- und Kontrollsystem:

Transport von temperaturempfindlichen Waren in speziell isolierten, recycelbaren Verpackungen

Lückenlose Kühlung während der gesamten Einlagerung und des Transports

Mehrfache Frischekontrollen an strategischen Punkten entlang der gesamten Lieferkette

Damit will der Online-Händler eines der größten Bedenken beim Online-Lebensmittelkauf ausräumen: die Unterbrechung der Kühlkette bei leicht verderblicher Ware wie Hackfleisch oder Geflügel.

Das Tarifmodell: Was Prime-Kunden und Nicht-Mitglieder bezahlen

Die Preisgestaltung für den neuen Lebensmittelservice unterscheidet strikt zwischen Abonnenten des Prime-Dienstes und regulären Bestellern. Prime-Kunden profitieren ab einem bestimmten Warenwert von spürbaren Preisvorteilen bei der Zustellung.

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Mit diesen gestaffelten Gebühren setzt Amazon klare finanzielle Anreize für größere Bestellvolumina und den Abschluss eines kostenpflichtigen Prime-Abonnements.

Expansion geplant – Österreichische Konsumenten müssen warten

Hintergrund der Großoffensive ist laut Konzernangaben das anhaltende Wachstum im Bereich digitaler Supermarkteinkäufe. Deutschland-Chef Rocco Bräuniger betont die Bedeutung des Marktstarts: "Ab heute können sie in Frankfurt, Köln und München frische, verderbliche Lebensmittel zur selben Bestellung hinzufügen." Der Konzern reagiert damit auf die stetig steigende Nachfrage nach Haushaltswaren und Frischeprodukten im Netz.

Bereits in den kommenden Wochen soll das Angebot schrittweise auf weitere deutsche Ballungsräume ausgedehnt werden. Für den österreichischen Markt gibt es derweil noch keinen konkreten Zeitplan: Heimische Konsumentinnen und Konsumenten müssen sich weiterhin gedulden, da der Same-Day-Service für Frischeartikel bis auf Weiteres ausschließlich auf ausgewählte deutsche Postleitzahlengebiete begrenzt bleibt.