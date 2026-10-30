Letzte Chance
Achtung: Bald läuft die Geräte-Retter-Prämie aus
Wer Waschmaschine, Laptop und Co. noch billig reparieren lassen will, muss jetzt sofort handeln, denn Ende des Jahres ist die Prämie Geschichte.
Maximal 130 Euro Vergütung
Mit den Bons erhalten Konsumentinnen und Konsumenten die Hälfte der Reparaturkosten bis maximal 130 Euro sowie bis zu 30 Euro für Kostenvoranschläge vergütet. Insgesamt beteiligten sich rund 2.450 Reparaturbetriebe an dieser Aktion.
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Neue Bons gibt es nur noch bis zum 31. Dezember auf geräte-retter-prämie.at.
Der Reparaturbonus wurde vor allem für Kaffee- und Waschmaschinen, Geschirrspüler, Backöfen und Laptops genutzt. Eine Neuauflage des Reparaturbonus ist derzeit nicht vorgesehen – er fiel den Budgetkürzungen zum Opfer.
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