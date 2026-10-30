Jetzt ist Schluss: TV-Sender schalten Teletext endgültig ab

Mit wenigen Tastendrücken gab es Nachrichten, Sportergebnisse und das aktuelle TV-Programm. Doch jetzt ist endgültig Schluss. Die Sendergruppe ProSiebenSat.1 stellt ihren Teletext Anfang 2027 ein.

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Das Aus kommt nach mehr als drei Jahrzehnten. ProSieben, Sat.1, Kabel Eins, Sixx, Sat.1 Gold, ProSieben Maxx und Kabel Eins Doku werden ihren Videotext verlieren. Auf der Startseite 100 werden Zuschauer bereits über die bevorstehende Abschaltung informiert. Wann genau die Seiten verschwinden, steht allerdings noch nicht fest.

"Interesse geht gegen Null"

Als Grund für das Aus nennt der Konzern das stark gesunkene Interesse. "Das Interesse der Zuschauerinnen und Zuschauer an unseren Teletext-Angeboten tangiert gegen Null", erklärte ein Sendersprecher.

Statt des klassischen Videotextes würden viele Nutzer mittlerweile den Streamingdienst Joyn als Informationsquelle verwenden. Bereits Anfang 2025 hatte ProSiebenSat.1 sein Teletext-Angebot deutlich reduziert. Nachrichten, Sportmeldungen und weitere redaktionelle Inhalte wurden damals gestrichen. Übrig blieben vor allem Informationen zum Fernsehprogramm. Nun folgt der endgültige Schlussstrich.

Auch Einschaltquoten verschwinden

© Getty Images/iStockphoto

Besonders für treue Teletext-Nutzer dürfte eine weitere Änderung bitter sein: Mit der Abschaltung verschwindet auch die bekannte Seite 880. Dort konnten Zuschauer bisher die Einschaltquoten des Vortages nachlesen und sehen, welche Sendungen besonders erfolgreich waren.

Auch bei den Untertiteln ändert sich der Zugang. Diese konnten bisher über den Videotext aktiviert werden. Künftig müssen Zuschauer dafür die Einstellungen ihres Fernsehers oder Receivers verwenden. Die Untertitel selbst bleiben laut dem Sender erhalten. Lediglich der technische Zugangsweg ändert sich.

Videotext ist noch nicht ganz ausgestorben

Ganz so unbeliebt, wie die Entscheidung des Konzerns vermuten lässt, ist der Klassiker allerdings offenbar nicht. Eine repräsentative Umfrage aus Deutschland vom September 2024 zeigte, dass 49 Prozent der Befragten den Videotext zumindest gelegentlich nutzten. 16 Prozent griffen sogar regelmäßig darauf zurück.

Überraschend: Gerade bei den 18- bis 29-Jährigen lag der Anteil der regelmäßigen Nutzer bei 23 Prozent. Die Zahlen beziehen sich allerdings auf den Videotext insgesamt und nicht speziell auf die Angebote von ProSiebenSat.1.

Eine TV-Tradition geht zu Ende

Sat.1 führte seinen Teletext bereits 1988 ein, ProSieben folgte 1994. Damals war das Internet in den meisten Haushalten noch kaum verbreitet. Über Jahrzehnte war der Videotext eine schnelle und unkomplizierte Möglichkeit, sich über das aktuelle Geschehen zu informieren.

Auch andere Fernsehsender haben ihre Angebote inzwischen eingeschränkt. Das ZDF strich beispielsweise Sportnachrichten und Börsenkurse, mehrere regionale ARD-Sender setzen auf den gemeinsamen ARD-Text.

Mit der Abschaltung Anfang 2027 verschwindet nun auch bei sieben Sendern ein Stück Fernsehgeschichte.