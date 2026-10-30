Smarthpone-Falle
Warum du WLAN und Bluetooth unterwegs ausschalten musst
Das deutsche Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik (BSI) schlägt Alarm: Wer WLAN, Bluetooth und NFC unterwegs einfach laufen lässt, liefert sich Kriminellen auf dem Silbertablett aus.
Die 3 Daten-Lecks auf deinem Smartphone
Dein Handy sucht draußen ständig nach bekannten Netzen. Betrüger nutzen das aus, bauen "Fake-Hotspots" mit Namen wie "Free_Wifi_Bahnhof" auf und fischen im Nu deine Passwörter ab. Daher: Wlan am besten ausschalten.
Ist Bluetooth an, können Angreifer dein Handy unbemerkt kapern. Bei so genannten "Bluesnarfing"-Attacken stehlen Kriminelle deine privaten Fotos oder hören sogar Telefonate mit.
Auch interessant
Die Funktechnik bei NFC fürs kontaktlose Bezahlen ist sehr bequem – aber auch gefährlich. Im dichten Getümmel in der U-Bahn oder auf dem Weihnachtsmarkt können Diebe im Vorbeigehen versuchen, deine Kreditkartendaten aus nächster Nähe abzuscannen.
Es gibt auch einen praktischen Nebeneffekt, wenn due diese Digne ausstellst : Dein Akku hält unterwegs plötzlich viel länger durch.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden