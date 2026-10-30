Wer unterwegs das Smartphone in der Tasche hat, funkt oft unbemerkt Daten an Hacker.

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Das deutsche Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik (BSI) schlägt Alarm: Wer WLAN, Bluetooth und NFC unterwegs einfach laufen lässt, liefert sich Kriminellen auf dem Silbertablett aus.

Die 3 Daten-Lecks auf deinem Smartphone

Dein Handy sucht draußen ständig nach bekannten Netzen. Betrüger nutzen das aus, bauen "Fake-Hotspots" mit Namen wie "Free_Wifi_Bahnhof" auf und fischen im Nu deine Passwörter ab. Daher: Wlan am besten ausschalten.

Ist Bluetooth an, können Angreifer dein Handy unbemerkt kapern. Bei so genannten "Bluesnarfing"-Attacken stehlen Kriminelle deine privaten Fotos oder hören sogar Telefonate mit.

Die Funktechnik bei NFC fürs kontaktlose Bezahlen ist sehr bequem – aber auch gefährlich. Im dichten Getümmel in der U-Bahn oder auf dem Weihnachtsmarkt können Diebe im Vorbeigehen versuchen, deine Kreditkartendaten aus nächster Nähe abzuscannen.

Es gibt auch einen praktischen Nebeneffekt, wenn due diese Digne ausstellst : Dein Akku hält unterwegs plötzlich viel länger durch.