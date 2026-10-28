Speicherplatz-Wahnsinn: GTA 6 braucht ein Drittel der PS5

Der Gaming-Hit des Jahres wird neue Maßstäbe setzen, aber nicht nur in Gameplay und Grafik. Wie jetzt bekannt wurde, wird der Blockbuster deine PS5 mindestens zu einem Drittel belasten.

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Schock in der Gamer Community: Wie ein Leak aus dem Umfeld des Playstation Stores zeigt, soll GTA 6 satte 210 Gigabyte Download brauchen.

Auf der Standard-PS5 sind nach Abzug des Systems 667 GB frei. Das bedeutet: GTA 6 blockiert auf einen Schlag fast ein Drittel (31,5 Prozent) deines gesamten Speichers. Und da sind die ersten, riesigen Updates noch nicht einmal mitgezählt. Wer sich auf das Spiel freut, muss also jetzt schon eine geraume Menge an Speicherplatz freischaufeln.

Produzent Rockstar Games hat sich zu dem Leak noch nicht geäußert.

Die Speichergröße der Serie hat sich in den vergangenen Jahren steil nach oben entwickelt. Mussten für GTA 5 anfangs nur 8 Gigabyte frei auf der Festplatte sein, stieg das Gewicht mit Updates auf satte 100 Gigabyte an.

Das bisher größte Spiel von Rockstar Games war Red Dead Redemption 2. Mit einer Größe von 150 Gigabyte sorgte es bereits für Kritik bei Gamern.

Schauplatz ist wieder "Vice City".

Die Serie GTA (Grand Theft Auto) zählt zu den bedeutendsten der Gaming Welt. In dem Spiel übernimmt man die Rolle als Krimineller und muss neben Straßenrennen auch Schießereien und die wildesten Coups bestehen. Dabei spielt das Geschehen immer in einer halbrealistisch dargestellten US-Stadt. Miami, New York City und Los Angeles waren die häufigsten Spielorte. GTA 6 soll wieder in "Vice City" spielen, das an Miami angelehnt ist.

Das Spiel steht daher auch in der Kritik gewaltverherrlichend oder verharmlosend zu sein und wird immer wieder von Seiten des Jugendschutzes für seine Gewaltdarstellungen kritisiert.