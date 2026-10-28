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Reingefallen

Gefälschte WhatsApp-App 500.000-mal downgeloadet

Maria Kobetic
von
© Getty Images
Sicherheitsbedrohung für Android-User: Das Dupe war im Play Store verfügbar.
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Die Fälschung sah täuschend echt aus und war über den offiziellen App-Marktplatz von Google - den Play Store - verfügbar. Bevor sie gelöscht wurde, gab es 500.000 Downloads der Fake-App, die als WhatsApp ausgegeben wurde.

So wurden User getäuscht

Ausgetrickst wurden die Opfer über eine Suchanfrage, berichtet Android Authority: Die gefälschte Software wurde als gesponserte Anzeige ausgespielt, wenn man nach WhatsApp suchte. Der WhatsApp--Eintrag wurde exakt kopiert, bis hin zu Screenshots und Beschreibungstexten im Play Store. Dadurch wirkte das Fake authentisch und vertrauenswürdig.

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500.000 Downloads

Bis das Ganze aufgeflogen ist, vergingen Wochen und es kam zu 500.000 Downloads der falschen App. Das echte WhatsApp verzeichnet übrigens mehr als zehn Milliarden Downloads. Mittlerweile ist die Fake-App aus dem Play Store entfernt.

Hinter dem Betrug steckt der Entwicklername "Agment Assets sallu", unter dem die falsche App eingetragen wurde. Weitere Apps dieses Kontos waren nicht auffindbar.

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