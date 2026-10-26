Überraschend: Apple präsentiert neues iPad mini

Der US-Technologiekonzern Apple hat unerwartet die achte Generation seines beliebten iPad mini vorgestellt. Das kompakte Tablet wartet mit zahlreichen Neuerungen auf, verlangt Kunden beim Verkaufsstart allerdings auch tiefere Griffe in die Tasche ab.

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Eigentlich war die offizielle Ankündigung erst für kommenden Mittwoch erwartet worden, doch Apple zog den Vorhang bereits am Montag per Presseaussendung auf. Der Hersteller spricht vom bisher umfangreichsten Update der gesamten Modellreihe, spendiert dem Gerät modernste Technologien und setzt bei Display, Gehäusedesign und Rechenpower neue Maßstäbe.

Größeres OLED-Display und schlankeres Gehäuse

Zu den markantesten Weiterentwicklungen zählt der Bildschirm. Apple verabschiedet sich von der bisherigen LCD-Technik und verbaut erstmals ein OLED-Panel, wodurch die Bildschirmdiagonale von 8,3 auf 8,5 Zoll anwächst. Dank deutlich schmalerer Ränder bleiben die kompakten Gehäuseabmessungen dennoch nahezu identisch:

Super Retina XDR: Ermöglicht spürbar tiefere Schwarztöne sowie wesentlich höhere Kontrastwerte.

Ermöglicht spürbar tiefere Schwarztöne sowie wesentlich höhere Kontrastwerte. Leuchtstarkes HDR: Erreicht eine Spitzenhelligkeit von bis zu 1.200 Nits – mehr als das Doppelte im Vergleich zum direkten Vorgängermodell.

Erreicht eine Spitzenhelligkeit von bis zu 1.200 Nits – mehr als das Doppelte im Vergleich zum direkten Vorgängermodell. Optionale Nanotextur: Gegen lästige Lichtreflexionen offeriert Apple optional Nanotexturglas, verfügbar ab der Speicherausstattung mit 256 Gigabyte.

Gegen lästige Lichtreflexionen offeriert Apple optional Nanotexturglas, verfügbar ab der Speicherausstattung mit 256 Gigabyte. Schlankeres Design: Die Bauhöhe schrumpft von 6,3 auf hauchdünne 5,4 Millimeter, das Gewicht des WLAN-Modells sinkt von 293 auf 255 Gramm.

Die Bauhöhe schrumpft von 6,3 auf hauchdünne 5,4 Millimeter, das Gewicht des WLAN-Modells sinkt von 293 auf 255 Gramm. Schutzklasse IP67: Erstmals ist das Gehäuse offiziell gegen Wasser und Staub geschützt und übersteht Tauchtiefen von bis zu einem Meter für 30 Minuten unbeschadet.

Gewaltiger Leistungssprung durch A20 Pro Prozessor

Im Inneren des kompakten Tablets arbeitet der hochmoderne A20 Pro Prozessor, der im 2-Nanometer-Verfahren hergestellt wird. Gegenüber dem A17 Pro aus dem Vorgänger bietet der Chip laut Hersteller eine um bis zu 60 Prozent gesteigerte Rechenleistung. Die Grafikleistung klettert sogar auf das bis zu 2,7-Fache des früheren Niveaus.

Gleichzeitig arbeitet das Tablet bei Anwendungen mit künstlicher Intelligenz bis zu 4,5-mal schneller. Als Betriebssystem fungiert das aktuelle iPadOS 27 samt der nächsten Generation von Apple Intelligence, die erweiterte Bildbearbeitung sowie die KI-Generierung fotorealistischer Grafiken unterstützt.

Optimierte Kameras und neuartiges Audiosystem

Auch bei Multimedia und Konnektivität legt der Hersteller nach. Die Frontkamera mit 12 Megapixeln wandert an die längere Kante, womit sie bei Videotelefonaten im Querformat zentriert platziert ist. Die Rückkamera löst unverändert mit 12 Megapixeln auf und liefert 4K-Aufnahmen mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde. Für den Sound sorgt das innovative "Acoustic Display", bei dem Tieftöner mit dem Panel gekoppelt und Hochtöner im Rahmen integriert sind, um stärkere Bässe zu garantieren. Zudem halten WLAN 7, Bluetooth 6 und Apples C2-Modem mit 50 Prozent höherem Datendurchsatz Einzug.

Preise und Verfügbarkeit in Österreich

Das neue Gerät kann ab Mittwoch, 28. Oktober, vorbestellt werden; die Auslieferung startet am Freitag, 6. November. Angeboten werden die Farbvarianten Mitternacht und Polarstern mit 128, 256 oder 512 Gigabyte Speicher. In Österreich klettert der Einstiegspreis im Vergleich zum Modell von 2024 um 150 Euro:

WLAN-Basisvariante: Startet bei 749 Euro mit 128 Gigabyte Speicher.

Startet bei 749 Euro mit 128 Gigabyte Speicher. Mobilfunk-Modell: Schlägt mit mindestens 919 Euro zu Buche.

Schlägt mit mindestens 919 Euro zu Buche. Topmodell: Mit 512 Gigabyte, Nanotexturglas und Mobilfunk werden 1.429 Euro fällig.

Mit 512 Gigabyte, Nanotexturglas und Mobilfunk werden 1.429 Euro fällig. Zubehör: Der Apple Pencil Pro kostet 149 Euro, der Apple Pencil mit USB-C 89 Euro und die neue Schutzhülle Smart Folio in den Farben Navyblau oder Taupe ebenfalls 89 Euro.

Mit dem deutlichen Preissprung und der Ausstattung auf Pro-Niveau positioniert Apple das kleinste Tablet im Portfolio spürbar gehobener als in den vergangenen Jahren.