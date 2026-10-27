Apple schlägt Alarm
iPhone-Besitzer müssen DAS so bald wie möglich machen
Die Fehler stecken tief im System. Betroffen sind extrem sensible Bereiche wie die Internet-Engine WebKit, Siri, die Mail-App und sogar die neue "Apple Intelligence".
Experten von Apple raten dazu, das Update auf iOS 27.2. so schnell wie möglich zu machen, denn wer mit der Aktualisierung wartet, lässt sein Gerät als potenzielles Ziel von Hackern zurück. Laut Apple steigt die Gefahr vor allem dann, wenn die Sicherheitslücken öffentlich bekannt werden.
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Im schlimmsten Fall können die Angreifer aus der Ferne sensible Daten stehlen oder Schadcode auf euer Handy schleusen. Sogar eine Funktion, die eigentlich eure echte E-Mail-Adresse schützen soll, war laut Apple fehlerhaft.
Diese neuen Features kommen hinzu
Neben den Sicherheitsupdates außerdem kommen noch eine Reihe an nützlichen Neuerungen dazu.
Bei Siri solls ich die KI in Zukunft frühere Gespräche merken können und besser auf Fotos oder Kalendereinträge zugreifen können um bessere Antworten liefern zu können. Apple-Music und Apple-TV erhalten neue Funktionen, z.Bsp könnt ihr euch jetzt vier Sport-Streams gleichzeitig anschauen.
Neu sind auch SynthID-Kennzeichen: Das sind unsichtbare Kennzeichen, die künftig von KI generierte oder stark bearbeitete Inhalte markieren soll.
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