DAS sagt jetzt Apple zu den kaputten Falt-Handys

Unter dem dramatischen Schlagwort "Crackgate" wird das neue IPhone Duo kritisiert. Der Grund: Die Displays reißen in einigen Fällen mitten am Knick – und das ohne Sturz oder Fremdeinwirkung

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Es sollte die Smartphone-Revolution des Jahres werden, doch für einige Käufer der 2.299 teuren Neuheit endete es nach nur wenigen Stunden im Frust.

User schildern: Beim ganz normalen Aufklappen spürt man plötzlich einen Widerstand, dann folgt ein hörbares Knacken – und das Display ist kaputt. Zurück bleibt eine hässliche, schwarze Pixellinie mitten auf dem Bildschirm.

Das können betroffenen Kunden jetzt tun

Apple bestätigt gegenüber der Seite "McRumors", dass eine "kleine Anzahl" von iPhone-Duo-Einheiten von einem Displayproblem betroffen ist. Das Unternehmen betont gleichzeitig das positive Feedback und die schnelle Anpassung der Apps durch Entwickler.

Betroffene Kunden werden aufgefordert, sich für einen Austausch direkt an AppleCare zu wenden.

Aber: Die Reparatur des inneren Falt-Bildschirms schlägt mit 1.149 Euro zu Buche. Wer den Versicherungstarif mit AppleCare+ für 20,99 Euro im Monat gebucht hat, reduziert die Selbstbeteiligung für das Innendisplay auf 99 Euro.

Die Reperatur-spezialisten von "iFixit" haben sich das Problem bereits angesehen. Ihr Verdacht: Ein schwerer Produktionsfehler im Scharnier. Ein Bauteil im Inneren drückt bei einigen Exemplaren offenbar von hinten so massiv gegen das empfindliche Falt-Display, bis es unter der enormen Spannung einfach zerbricht.