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"Medienfit in NÖ"

Ansturm auf digitales NÖ-Angebot für Familien und Schulen

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Vier Personen halten gemeinsam ein Plakat mit Medienkompetenz-Tipps vor Informationsrollups.
© NLK Filzwieser
Der Umgang mit digitalen Medien wird immer wichtiger. In Niederösterreich stößt das neue Unterstützungsangebot "Medienfit in Niederösterreich" auf enorme Nachfrage.
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Virtual Reality, Social Media und Co. gehören längst zum Alltag der meisten Niederösterreicher. Genau hier setzt die Initiative "Medienfit in Niederösterreich" an, die junge Menschen dabei unterstützt, digitale Medien sicher, bewusst und verantwortungsvoll zu nutzen. Gleichzeitig werden auch Eltern sowie Lehrkräfte online mit praktischen Informationen und Materialien unterstützt.

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"28.300 Aufrufe der Instagram-Beiträge und 5.000 Website-Aufrufe zeigen, wie wichtig Medienkompetenz und konkrete Unterstützung für Familien und Schulen sind. Wir wollen Kinder und Jugendliche stärken, Risiken besser zu erkennen und bewusste Entscheidungen in der digitalen Welt zu treffen. Gleichzeitig lassen wir Pädagoginnen und Pädagogen sowie Eltern mit diesen Herausforderungen nicht allein", betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Kernstück des Projekts ist die Plattform medienfit-noe.at. Dort finden Lehrkräfte Unterrichtsmaterialien für verschiedene Altersstufen und Themenbereiche. Gleichzeitig erhalten Eltern Unterstützung bei Fragen zu Bildschirmzeiten, sozialen Netzwerken und digitalen Gewohnheiten ihrer Sprösslinge. Das große Ziel hinter der Initiative ist es, einerseits die Chancen der digitalen Welt besser zu nützen und andererseits Risiken frühzeitig zu erkennen.

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