Feuer in OMV-Raffinerie: Eine Person im Spital

Auf dem Areal der OMV-Raffinerie Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) ist die Feuerwehr am Dienstagnachmittag im Einsatz gestanden.

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Bei Reparaturarbeiten an einem außer Betrieb befindlichen Tank kam es nach Unternehmensangaben zu Rauchentwicklung. "Diese ist bereits unter Kontrolle gebracht", wurde auf APA-Anfrage mitgeteilt. Eine Person wurde wegen Atembeschwerden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Mehrere Medien berichteten, dass eine Rauchsäule zu sehen war.

Zu dem Vorfall kam es kurz nach 14.00 Uhr. Die Feuerwehr des Industriestandortes bleibe zur Beobachtung an Ort und Stelle, teilte das Unternehmen mit.