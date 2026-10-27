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Alarm in Schwechat

Feuer in OMV-Raffinerie: Eine Person im Spital

Feuerwehreinsatz in der OMV-Raffinerie in Schwechat.
© APA/HELMUT FOHRINGER
Auf dem Areal der OMV-Raffinerie Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) ist die Feuerwehr am Dienstagnachmittag im Einsatz gestanden.
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Bei Reparaturarbeiten an einem außer Betrieb befindlichen Tank kam es nach Unternehmensangaben zu Rauchentwicklung. "Diese ist bereits unter Kontrolle gebracht", wurde auf APA-Anfrage mitgeteilt. Eine Person wurde wegen Atembeschwerden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Mehrere Medien berichteten, dass eine Rauchsäule zu sehen war.

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Zu dem Vorfall kam es kurz nach 14.00 Uhr. Die Feuerwehr des Industriestandortes bleibe zur Beobachtung an Ort und Stelle, teilte das Unternehmen mit.

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