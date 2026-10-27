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Fahndung

Raub in Wiener Hotel: Teenie-Duo auf der Flucht

Mehrere Polizeiwagen mit Blaulicht in Wien, unscharfe Passanten im Vordergrund.
© Getty Images
Zwei Burschen stürmten in ein Hotel und bedrohten die Rezeptionistin mit einem Elektroschocker.
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Wien. Die Polizei in Wien sucht nach zwei verdächtigen Jugendlichen, die am Montag in der Früh in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus eine 28-jährige Rezeptionistin eines Hotels mit einem Elektroschocker bedroht und anschließend die Geldlade geraubt haben sollen. Nach Angaben der Polizei sind die beiden Beschuldigten flüchtig, hieß es am Dienstag. Eine Sofortfahndung blieb ergebnislos, das Landeskriminalamt Wien ermittelt in dem Fall.

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Hinweise erbeten

Der erste Tatverdächtige war den Beschreibungen zufolge etwa 14 Jahre alt, 160 bis 170 Zentimeter groß und hatte ein arabisches Erscheinungsbild. Er trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, schwarze Schuhe und einen schwarzen Rucksack der Marke Adidas.

Der zweite Tatverdächtige wurde beschrieben als etwa 14 bis 16 Jahre alt, 170 bis 180 Zentimeter groß und ebenfalls mit arabischem Erscheinungsbild. Er trug auch eine schwarze Jacke mit Kapuze, schwarze Schuhe und einen schwarzen Rucksack der Marke "The North Face". Außerdem hatte er einen Elektroschocker bei sich.

Sachdienliche Hinweise, auch anonym, werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten.

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