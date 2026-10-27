42-Jähriger bedrohte Kinder mit Pistole

Die alarmierte Wiener Polizei konnte den Bewaffneten festnehmen.

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Wien. Die wilden Szenen spielten sich am Montagnachmittag im Innenhof eines Mehrparteienhauses in Wien-Brigittenau ab. Gegen 16.45 Uhr soll ein betrunkener 42-Jähriger mehrere Kinder mit einer Schreckschusspistole bedroht haben. Anwesende Erwachsene schritten ein, nahmen dem Mann die Waffe ab und hielten ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei an.

Auch Küchenmesser entdeckt

"Polizisten der Polizeiinspektion Dresdner Straße nahmen den 42-Jährigen fest. Bei ihm wurde neben der Schreckschusspistole auch ein Küchenmesser vorgefunden. Beide Gegenstände wurden sichergestellt", so die Polizei in einer Aussendung.

Bei dem Verdächtigen wurde ein Alkoholgehalt von rund 1,8 Promille festgestellt. Der Beschuldigte gab in seiner Vernehmung an, sich an den Vorfall nicht mehr erinnern zu können.

Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er befindet sich derzeit noch in polizeilichem Gewahrsam.