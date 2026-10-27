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Böller-Razzia

Polizei stellt 254 illegale Pyro-Gegenstände sicher

Mehrere Kartons und Einzelstücke von Feuerwerkskörpern liegen auf einem Tisch.
© LPD Wien
Kontrollen am Bahnhof Floridsdorf: Drei Jugendliche mit illegaler Pyrotechnik erwischt. Auch in einem Mistkübel im Zug wurden Böller entdeckt.
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Wien. Kurz vor der Halloween-Zeit und dem Jahreswechsel nimmt die Polizei illegale Pyrotechnik ins Visier. Bei einer Schwerpunktaktion am 11. Oktober im Bereich des Bahnhofs Floridsdorf stellten Beamte der Wiener Bereitschaftseinheit insgesamt 254 pyrotechnische Gegenstände sicher.

Besonderes Augenmerk legten die Polizisten auf Züge, die aus dem benachbarten Tschechien nach Wien kamen. Insgesamt wurden acht Züge kontrolliert.

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Drei Jugendliche angezeigt

Bei den Kontrollen wurden drei Jugendliche im Alter von zwölf bis 16 Jahren mit zahlreichen pyrotechnischen Gegenständen erwischt. Die Beamten nahmen die Gegenstände ab. Darunter befanden sich Feuerwerkskörper der Kategorien F2, F4 und P1 sowie Produkte mit verbotenem Blitzknallsatz.

Doch damit nicht genug: In einem Mistkübel in einem der kontrollierten Züge entdeckten die Polizisten weitere pyrotechnische Gegenstände. Wem diese gehörten, konnte nicht festgestellt werden.

Insgesamt stellten die Beamten 254 pyrotechnische Gegenstände sicher. Die entsprechenden verwaltungsrechtlichen Anzeigen wurden erstattet.

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