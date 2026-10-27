Damit hat keiner gerechnet: ER ist der neue "Sexiest Man Alive"

Jedes Jahr fiebern Fans der Entscheidung entgegen: Wen kürt das US-Magazin People zum "Sexiest Man Alive"? Doch die Wahl für 2026 überrascht offenbar viele, denn der diesjährige Titelträger dürfte nicht unbedingt der Name sein, mit dem die meisten gerechnet haben.

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Jedes Jahr sorgt die Wahl zum "Sexiest Man Alive" für Gesprächsstoff und 2026 dürfte die Entscheidung des US-Magazins People so manchen überraschen. Statt eines der heiß gehandelten Jungstars darf sich diesmal ein Schauspieler über den begehrten Titel freuen, den viele längst nicht mehr auf dem Schirm hatten.

Noah Wyle ist "Sexiest Man Alive" 2026

Noah Wyle wurde zum ersten Mal offiziell vom Magazin "People" zum "Sexiest Man Alive" gekürt. Doch wer ist der 55-Jährige, der in diesem Jahr Top-Favoriten und Superstars wie den Sänger Bad Bunny oder den neuen "Superman"-Darsteller David Corenswet überraschend auf die hinteren Plätze verwiesen hat?

Die Älteren unter uns erinnern sich nur zu gut: Noah Wyle war in seiner Paraderolle als sympathischer Dr. John Carter in der Kultserie "Emergency Room" DER größte TV-Schwarm der 90er- und 2000er-Jahre.

Noah Wyle © Deadline via Getty Images

Das fulminante Comeback

Dass Noah Wyle die begehrte Krone genau in diesem Jahr abräumt, kommt nicht von ungefähr. Der Schauspieler feiert in Hollywood aktuell ein großes Comeback. In der gefeierten neuen Hit-Serie "The Pitt" glänzt er seit Kurzem in der Hauptrolle des Dr. Robby, eine Performance, die ihm 2026 einen Golden Globe sowie einen Emmy als bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie einbrachte. An der Seite seines Co-Stars Shawn Hatosy wickelt er im Arztkittel gerade eine neue Generation um den Finger.

Sorry, er ist vergeben!

Wer jetzt aber heimlich hofft, dass der frisch gebackene "Sexiest Man Alive" noch auf dem Markt ist, wird leider enttäuscht. Noah Wyle ist bereits seit 2014 glücklich mit seiner Ehefrau Sara verheiratet. Die beiden teilen sich die gemeinsame Tochter Frances (aus seiner früheren Ehe mit Tracy Warbin stammen zudem die mittlerweile erwachsenen Kinder Owen und Auden).

Sara Wells und Noah Wyle © Kevin Mazur/Getty Images

Doch was macht ihn abseits seines guten Aussehens derart unwiderstehlich? Ganz klar: sein Humor. Auf Instagram verriet der Schauspieler anlässlich seines Hochzeitstages eine selbstironische Anekdote: "Meine Schwester fragte mich neulich: 'Hey Noah, wie hast du so eine heiße Frau abbekommen?' Ich sagte: 'Ich bin witzig.' Danke fürs Lachen in den letzten 11 Jahren."

Fans sind enttäuscht

Auf Social Media sorgt die Wahl allerdings für reichlich Gegenwind. Zahlreiche User kritisieren die Entscheidung des People-Magazins und beklagen, dass der begehrte Titel "früher einmal etwas bedeutet" habe. Besonders die Fans der jüngeren Favoriten, die im Vorfeld ebenfalls hoch gehandelt wurden, lassen ihrem Ärger freien Lauf. Allen voran die Anhänger von Bad Bunny und Timothée Chalamet hätten sich offenbar einen anderen Sieger gewünscht. Für sie wirkt die Kür des 55-jährigen Wyle wie ein nostalgischer PR-Coup, der an der aktuellen Popkultur vorbeigeht.