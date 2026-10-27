Schwimmvergnügen
Citysplash St. Pölten: Neue Halle für Wasserratten
Hereinspaziert, Wasserratten: St. Pölten hat im Citysplash eine neue Schwimmhalle. Sie ersetzt die Traglufthalle und bringt ganzjährigen Badespaß.
Neue Halle statt Traglufthalle
Die neue Leichtbauhalle ist bereits in Betrieb und bietet beste Bedingungen für Schwimmer das ganze Jahr über. Für die Planung holte sich die Stadt einen Partner aus der Region: Das St. Pöltner Unternehmen Zeltverleih Eigelsreiter brachte seine langjährige Erfahrung ein.
Besonderer Fokus liegt auf Energieeffizienz. Seit dem Start wird in der Halle ein alternatives Heizungssystem getestet. Das Ziel: weniger Energieverbrauch, langfristig niedrigere Betriebskosten und mehr Wissen für einen nachhaltigen Badebetrieb.
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Profit für Schulen und Vereine
Nutznießer sind die St. Pöltner Schulen, die Schwimmvereine und alle Hobbyschwimmer. Die Halle ist zudem ein Baustein der Schwimmoffensive der Stadt, damit möglichst viele Kinder sicher schwimmen lernen.
Bürgermeister Matthias Stadler sagt: „Wir sichern langfristig attraktive Trainingsmöglichkeiten und schaffen die Grundlage dafür, dass noch mehr Kinder schwimmen lernen können.” Gleichzeitig setzt St. Pölten auf „innovative Technologien und die Kompetenz regionaler Unternehmen”.
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