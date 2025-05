Freiluft-Ausstellung zeigt bunte Flaggen am Graben

Bunte Fahnenmasten am Graben sollen Passanten ab Dienstag zur Reflexion auffordern.

Wie schon in den Jahren zuvor wird die Flaniermeile am Wiener Graben heuer erneut zur öffentlichen Freiluft-Kunstgalerie. Ab heute stellt dort nämlich die italienische Künstlerin Marinella Senatore ihre Installation "I Contain Multitudes" (Ich enthalte Vielheiten) vor. Die Ausstellungsgalerie besteht aus bunten Fahnenmasten, die mit auffälligen Bannern geschmückt sind. Die Ausstellung ist Teil der Reihe "Kunst im öffentlichen Raum Wien" (KÖR), die seit über 15 Jahren immer wieder markante Kunstwerke präsentiert.

© Julius Zeitlmann ×

Die Fahnen tragen Botschaften wie "Wir tragen gesellschaftliche Verantwortung" - verfasst in mehreren Sprachen. Sie wurden von Frauen unterschiedlicher kultureller Herkunft produziert, unter anderem von Vertreterinnen der "Schwarzen Frauen Community". Senatore ist es damit gelungen, Gedanken zur "Stärke der Gemeinschaft" einzufangen, und auf die Vielschichtigkeit der Gesellschaft hinzuweisen.

Die Künstlerin kombiniert Textbotschaften mit collageartigen Bildmotiven, die Figuren, Pflanzen und architektonische Elemente zeigen, um die Komplexität unserer Welt darzustellen. Dabei erinnern die Exponate an religiöse Prozessionen und soziale Proteste. Wie viele ihrer Vorgängerinstallationen setzt sich auch diese Ausstellung kritisch mit Themen wie Konsum und Gesellschaft auseinander.