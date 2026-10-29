TedAI-Talk
Großer KI-Gipfel in Wien: Zukunft in der Hofburg zu Gast
Die Wiener Hofburg ist aktuell eine internationale Bühne für Ideen, die unseren Alltag verändern könnten. Entwickler, Forscher, Unternehmer und kritische Stimmen reisten aus aller Welt an, um vor Publikum brennende Fragen zu künstlicher Intelligenz zu diskutieren. Unter den angekündigten Gästen sind KI-Pionier Geoffrey Hinton, OpenClaw-Gründer Peter Steinberger und der Journalist Cory Doctorow. Im Mittelpunkt stehen Themen, die längst nicht mehr nur Nerds und Experten beschäftigen. Es geht unter anderem darum, wie KI unsere Arbeit, die Gesellschaft und das Verständnis von Wahrheit verändert.
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Neben technologischen Debatten stehen auch Diskussionen zu Sicherheit, Medizin, digitaler Täuschung und die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt auf dem Programm. Darüber hinaus sollen Workshops und Vorführungen zeigen, was bereits alles möglich ist – und wo die Grenzen liegen. Die Veranstalter rechnen mit mehr als 1.100 Teilnehmern aus über 65 Ländern und mehr als 820 Organisationen. Rund jeder Dritte soll eine Führungsposition innehaben.
Am 28. Oktober eröffnete eine festliche Gala das Treffen, heute folgen Entdeckungsformate und weitere Diskussionen, ehe morgen mehr als 20 TED-Vorträge den Höhepunkt bilden. Die Veranstaltung ist laut offizieller Website bereits ausverkauft. Mit dem KI-Gipfel ist Wien drei Tage lang der Treffpunkt jener Köpfe, die mitentscheiden, wie künstliche Intelligenz unser Leben künftig prägt.
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