Großer KI-Gipfel in Wien: Zukunft in der Hofburg zu Gast

Wien ist dieser Tage das Zentrum der künstlichen Intelligenz: Beim internationalen TEDAI-Gipfel treffen von 28. bis 30. Oktober führende Köpfe aus Technik, Wissenschaft und Gesellschaft aufeinander, um vor Publikum über Chancen und Risiken der neuen Technologie zu diskutieren.

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Die Wiener Hofburg ist aktuell eine internationale Bühne für Ideen, die unseren Alltag verändern könnten. Entwickler, Forscher, Unternehmer und kritische Stimmen reisten aus aller Welt an, um vor Publikum brennende Fragen zu künstlicher Intelligenz zu diskutieren. Unter den angekündigten Gästen sind KI-Pionier Geoffrey Hinton, OpenClaw-Gründer Peter Steinberger und der Journalist Cory Doctorow. Im Mittelpunkt stehen Themen, die längst nicht mehr nur Nerds und Experten beschäftigen. Es geht unter anderem darum, wie KI unsere Arbeit, die Gesellschaft und das Verständnis von Wahrheit verändert.

Neben technologischen Debatten stehen auch Diskussionen zu Sicherheit, Medizin, digitaler Täuschung und die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt auf dem Programm. Darüber hinaus sollen Workshops und Vorführungen zeigen, was bereits alles möglich ist – und wo die Grenzen liegen. Die Veranstalter rechnen mit mehr als 1.100 Teilnehmern aus über 65 Ländern und mehr als 820 Organisationen. Rund jeder Dritte soll eine Führungsposition innehaben.

OpenClaw-Gründer Peter Steinberger ist einer der Speaker bei TEDAI Vienna. © TEDAI Vienna

Am 28. Oktober eröffnete eine festliche Gala das Treffen, heute folgen Entdeckungsformate und weitere Diskussionen, ehe morgen mehr als 20 TED-Vorträge den Höhepunkt bilden. Die Veranstaltung ist laut offizieller Website bereits ausverkauft. Mit dem KI-Gipfel ist Wien drei Tage lang der Treffpunkt jener Köpfe, die mitentscheiden, wie künstliche Intelligenz unser Leben künftig prägt.