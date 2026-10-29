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Bus tourt durch Wien

Hunde kostenlos registrieren: So einfach geht's

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Weiße Hündin mit Halstuch liegt auf Gras, umgeben von verspielten Welpen.
© Stadt Wien
Die Stadt Wien hat ihre Gratis-Aktion zur Registrierung von Hunden verlängert, um für mehr Sicherheit unter den Vierbeinern zu sorgen.
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In Wien sind zahlreiche Hunde nicht wie vorgeschrieben in der Heimtierdatenbank eingetragen. Aus diesem Grund schickt die Stadt heuer erneut ihren Servicebus durch die Bezirke. Die ursprünglich im September gestartete Aktion läuft nun bis Mitte November weiter. Ziel ist es, möglichst viele Hundebesitzer zu erreichen und fehlende Registrierungen rasch nachzuholen.

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Gut zu wissen: Für die Anmeldung muss der eigene Hund nicht mitgebracht werden. Benötigt werden lediglich ein Lichtbildausweis des Besitzers sowie die Chipnummer des Tieres. In bestimmten Fällen, etwa bei Ersthundehaltern, ist zusätzlich ein Sachkundenachweis erforderlich. Die Registrierung kann entscheidend sein, wenn ein Hund entläuft, um ihn schnell und einfach seinem Besitzer zuordnen zu können.

Vor zwei Jahren nutzten bereits mehr als 300 Personen das Angebot. Auch diesmal hofft die Stadt Wien auf eine rege Beteiligung. Wer den Servicebus nicht besuchen kann, hat die Möglichkeit, die Registrierung kostenlos auch online durchzuführen - den Link dazu gibt es hier.

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