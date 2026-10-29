Von Körper bis Seele: Floridsdorf mit Gesundheits-Offensive für Frauen

Von Vorsorge bis Bewegung: Am 12. November dreht sich im Amtshaus am Floridsdorfer Spitz alles um die Gesundheit und das Wohlbefinden von Frauen. Der Eintritt ist frei.

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Ein Tag ganz im Zeichen der Frauengesundheit: Am Donnerstag, dem 12. November, verwandelt sich das Amtshaus am Floridsdorfer Spitz von 10 bis 18 Uhr in eine Anlaufstelle für all jene, die mehr für ihr körperliches wie seelisches Wohl tun möchten. Frauen jeden Alters erwartet ein kostenloses Angebot mit Vorträgen, Gesprächsrunden, persönlicher Beratung und jeder Menge Bewegung.

Organisiert wird der erste Floridsdorfer Frauengesundheitstag von den Bezirksrätinnen. Besucherinnen können Fragen stellen, sich mit spannenden Gesundheitsthemen auseinandersetzen und Anregungen für ihren Alltag mitnehmen. Auch der persönliche Austausch kommt nicht zu kurz: An Informationsständen präsentieren sich verschiedene Einrichtungen und Floridsdorfer Vereine. Sie bieten Einblicke in ihre Arbeit und stehen für individuelle Beratung zur Verfügung.

"Gesundheit bedeutet weit mehr, als nicht krank zu sein. Hier spielen körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden eng zusammen. Deshalb freue ich mich besonders, dass unsere Bezirksrätinnen mit diesem ersten Frauengesundheitstag ein vielfältiges Angebot auf die Beine gestellt haben, das Information, Beratung und Bewegung miteinander verbindet. Mir ist wichtig, dass Frauen jeden Alters die Möglichkeit haben, sich unkompliziert zu informieren, Fragen zu stellen und Angebote kennenzulernen, die sie in ihrem Alltag unterstützen können", betont Bezirksvorsteher Georg Papai (SPÖ).