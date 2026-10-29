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Haus des Meeres

Neustart auf Etage 10: Wiener Kult-Location hebt ab

Niki Uzelac
von
Moderner Tagungsraum mit blauen Stühlen, Bar und großen Fenstern mit Blick über die Stadt.
© Haus des Meeres
Mit frischem Design, modernem Ambiente und einem spektakulären Ausblick präsentiert sich das Lighthouse10 im Haus des Meeres nach einer umfassenden Neugestaltung in völlig neuem Erscheinungsbild.
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Hoch über den Dächern der Bundeshauptstadt hat sich das Lighthouse10 im Haus des Meeres neu erfunden. Die Veranstaltungsfläche im 10. Stock des beliebten Wiener Zoos wurde modernisiert und setzt jetzt auf klare Linien, stilvolle Gestaltung und eine Atmosphäre, die Gäste schon beim Betreten beeindruckt. Bis zu 120 Personen finden hier bei Events jeglicher Art Platz.

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Ob Firmenfest, Weihnachtsfeier, Tagung, Workshop oder private Veranstaltung: Die Location lässt sich flexibel an die unterschiedlichsten Anforderungen anpassen. Dank variabler Bestuhlungs- und Raumkonzepte kann jede Veranstaltung individuell gestaltet werden. Moderne Technik, maßgeschneiderte Verpflegung und Catering-Angebote sorgen zusätzlich für einen reibungslosen Ablauf.

Moderner Bar- und Veranstaltungsraum mit großen Fenstern und Blick über die Stadt.
Lighthouse10 im Haus des Meeres. © Haus des Meeres

Das Herzstück ist und bleibt natürlich der atemberaubende Blick über Wien. Die Panorama-Aussicht macht jedes Event zu einem besonderen Erlebnis und hebt das Lighthouse10 deutlich von klassischen Veranstaltungsräumen ab. Mit seinem neuen Look will sich die Location einmal mehr als angesagte Adresse etablieren und beweist, dass außergewöhnliche Erlebnisse oft hoch über der Stadt beginnen.

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